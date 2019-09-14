老闆洗劫大眼妹萌生壞壞念頭　抓「豆豆塞嘴」強進…驚覺斷氣還擁屍激戰

▲妮莎遭到咖啡廳老闆非禮後洗劫財物、又姦屍。（圖／翻攝自pop.grid.id下同）

記者陳亭伃／綜合報導

印尼東爪哇錦石（Gresik）一間咖啡廳老闆因為欠債過多，竟想到拐騙舊識女子到店裡，並且先殺掉之後再竊取女子身上的珠寶財物，但洗劫完之後，咖啡廳老闆卻沒有就此罷休，更出現了「非禮屍體」的變態手法，直到警方接獲女子家屬報案後，循線抓到咖啡廳老闆，發現他正準備拿鏟子挖洞埋掉女子。

綜合外媒報導，25歲女子妮莎（Hadryil Choirun Nisa'a）接到原本認識的咖啡廳老闆邀請，到店裡聊天，沒想到她才到咖啡店發現已經拉了一半的鐵門，老闆表示因為貓咪不見了，想要請她先幫忙找。妮莎不疑有他的走進店內後，老闆突然將鐵門拉下來，並且從後方熊抱住，試圖想要非禮妮莎。

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就在過程中，咖啡廳老闆一邊奪走妮莎的錢與飾品，並且以咖啡豆塞滿妮莎的嘴巴讓她無法求救。直到老闆逞慾完後，發現妮莎已經沒有生命跡象，於是決定再次性侵屍體並拿了鏟子在店後面的院子，直接埋掉妮莎的屍體，但就在不久，警方立刻就找上門，因為妮莎的家屬對於女兒聯繫不上感到相當著急。

▲該間咖啡廳。

警方進到咖啡廳後，發現有妮莎的貼身物品，接著在後院發現了妮莎半裸的屍體，身上還鋪著咖啡渣除臭，立即逮捕咖啡廳老闆。警方表示，當時因為妮莎的家人傳訊息給她卻顯示無法傳送、電話也打不通，原本以為她只是發生交通意外，沒想到當妮莎母親接到警方報案時，趕到醫院才發現女兒已經遭到先姦後殺。

該名犯案的咖啡廳老闆之前就傳出欠債還不出的情況，多次與人借錢遭到拒絕，很可能最後才出此下策。咖啡廳旁的住戶也表示，有看到兩人進入屋內，但最後卻只有男子出來感到相當詭異。