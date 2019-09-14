6歲罹病！他躺「鐵桶」生活67年…靠驚人毅力成為律師

▲保羅努力用嘴巴操作電腦。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

實習記者任珈萱／綜合報導

美國70多歲男子保羅（Paul Alexander），已經在「鐵桶」裡住了長達67年的時間，全身都被機器覆蓋，只剩頭部露在外面。但這樣的生活並沒有限制了他的學習，保羅靠著驚人的毅力，到法學院上課學習，並成為一名律師。

綜合外媒報導，保羅全身上下都被這「黃色鐵桶」覆蓋著，6歲那年發現罹患小兒麻痺，當時只能靠著俗稱「鐵肺」這超大型的醫學設備活命，藉著鐵桶內的氣壓變化使肺部自主呼吸。雖然保羅肺部受損、頸部癱瘓，但仍不能阻止他想要學習的想法，他比別人更努力求學，曾拿到第2名的成績，還上了大學，取得法學學位，成為一名律師。

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Read this beautiful story about one of the only people left in America using an iron lung (By @typewriterninja).

"To this day, the words he recalls her saying make him emotional: 'When I'm dancing with others,' she said, 'in my head I'm dancing with you.'"https://t.co/NZvVEYFO8Q pic.twitter.com/MxA23HuUbj

隨著科技的進步，雖然現在有其他更好、更方便的設備可以取代「鐵桶」，但因保羅的肌肉早已嚴重受損，所以只能繼續躺在鐵桶裡。目前全世界使用「鐵桶」的人只剩10個，維修非常困難，幸好一名機械師願意出手相助，讓保羅得以繼續活著。

保羅表示，「為什麼上帝要讓這種事情發生在我身上，我曾質疑過，但信仰成為最大的力量，並且有著一對愛我的父母，相信我可以做每件事。」目前，半退休的保羅正著手一本自傳，希望可以記錄這特別的一生。

「鐵肺」是一種協助喪失自行呼吸能力的病人進行呼吸的醫療設備，使用者大多數都是患有脊髓灰質炎和重肌無力症等病患，這設備是連接著泵的嚴密封閉金屬筒，讓病人躺在筒內，只剩下頭部露於外面，當鐵肺的泵吸入及抽出空氣時，由於筒內氣壓的改變，使病人的胸廓產生相應膨脹或壓縮，令病人能夠進行被動性呼吸運動。

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