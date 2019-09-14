美國新一輪減稅2020年中公布！瞄準中產階級　川普拚連任利器

▲ 白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

繼美國總統川普12日透露2020年將推出減稅計畫後，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）13日表示，「減稅2.0」計畫將在年中公布，時間點落在總統暨國會大選舉行之前。外界認為，減稅將會是川普尋求連任的利器之一。

路透社引述庫德洛的說法指出，新一輪減稅計畫旨在大幅降低中產階級的稅款負擔，將會進一步聽取國會、政府、外界人士的想法，強調這絕對不是針對經濟衰退所提出的措施（This is not a recession measure at all）。

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只不過，庫德洛並未具體說明計畫實施的細節，也沒有提到減稅幅度有多大，僅提到減稅計畫推出時間可能落在「明年年中某個時間點」，也就是11月總統大選之前。

▲ 美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

事實上，川普2017年上任後，同年年底就推出美國30年來規模最大的稅改法案，企業稅從35%降至21%，個人所得稅級距稅率調整，最高稅率調降至37%。但這引來民主黨人的強烈批評，因為稅改方案的最大受益者是富人，直呼這是「劫貧濟富」。

談及新一輪的減稅計畫，共和黨籍國會眾議員凱文布蘭迪（Kevin Brady）勾勒出3大主要目標，分別是永久化現有減稅政策、擴大中產階級減稅範圍及創造更多的就業機會。