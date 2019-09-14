德國研究：老鼠愛和人類玩「捉迷藏」　贏了還會「開心吱吱叫」

▲德國神經學家發現，老鼠會和人類玩捉迷藏。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

德國柏林洪堡大學（Berlin' s Humboldt University）神經學家布萊希特（Michael Brecht）等人發現，老鼠能夠學會與人類玩「捉迷藏」，在「躲藏」時保持安靜，「尋找」時吵鬧不已，找到藏匿的科學家後，還會開心地發出吱吱尖叫聲。研究指出，老鼠前額葉皮質（Prefrontal Cortex）的活動隨遊戲事件改變、活躍，可能指導「角色扮演」的認知與行為能力。

科學家實驗室中放置一些遠端遙控的盒子，指導老鼠怎麼玩捉迷藏。他們發現，老鼠幾周後已經學會在躲藏與尋找的角色之間互換，甚至發展出遊戲技巧與攻略，相較於透明盒子，更喜歡躲在不透明盒子裡，找到人類時，還會發出「愉快地尖叫」，非常了解遊戲規則。

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▲根據這一份研究，老鼠找到科學家，會開心地吱吱叫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據《科學》（Science）於13日刊登的論文〈老鼠捉迷藏行為與神經的關聯〉（Behavioral and Neural Correlates of Hide-and-Seek in Rats），老鼠在「尋找」的狀況下，會持續尋找人類，並且時常發出聲音，在「躲藏」的狀況下，選擇藏身之處並安靜等著被發現，在上述2種狀態下，牠們都會被「與人類的社會互動」獎勵。

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論文摘要中寫道，捉迷藏是一種縝密設計的遊戲，老鼠「被以前躲藏時的視覺和記憶引導，發出特定聲音。」研究紀錄也顯示，牠們的神經對於遊戲架構有所感應，「前額葉皮質的活躍程度，隨著遊戲事件和實驗類型不同而變化，可能指導了『角色扮演』。」

▲科學家發現，老鼠不但喜歡玩捉迷藏，還懂得躲在不透明的盒子裡面。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

布萊希特接受CNN採訪時提到，人們早就知道老鼠會從事簡單形式的玩樂，「例如搗亂跟翻滾，但是我們想知道，牠們是否能做出更複雜的遊戲，像是捉迷藏。」他提到，團隊研究老鼠前額葉皮質的神經活動狀況，發現許多細胞對於遊戲有所反應，「牠們看起來玩得很開心，到處跑來跑去，因為興奮而吵鬧，躲藏時又變得非常沉默。」

布萊希特相信，這一項研究可以為遊戲與認知能力之間的關聯，提供更多深入了解。