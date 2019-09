14歲女孩「臉被磚頭打凹」腦漿溢出後性侵！　蓋粉紅寶寶毯棄屍外婆家

▲南非14歲少女潔妮卡被磚頭砸到腦漿液出,生前還遭到性侵。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

南非開普敦亨氏公園(Heinz Park)發生一起驚悚命案,14歲少女潔妮卡(Janika Mallo)於8日早上被發現陳屍在外婆家的院子,頭部被一塊混凝土重擊,「腦袋從頭骨中溢出」,褲子也被褪到腳踝處,生前疑似遭遇性侵。《鏡報》報導,當地警方已定調謀殺案,調查後逮捕2名惡名昭彰的幫派分子。

Girl, 14, 'raped' and murdered found in garden with ‘brain leaking out’ of head https://t.co/786q6c90qx pic.twitter.com/y0fAKJEt34

請繼續往下閱讀...

南非媒體《艾歐爾新聞》(IOL news)報導,潔妮卡大約早上8點時被發現,被一件粉紅色寶寶毯蓋住上半身,褲子脫到腳踝,背部朝下陳屍在外婆家的後院。38歲的父親庫普曼(Marlon Koopman)表示,上周見面時,才提議共度周末,如今永遠都不可能了,「她的臉被一塊大磚頭打到凹進去,我想,她可能是失去意識後才被性侵。」

31歲的媽媽潔寧(Janine Mallo)與女兒同住,聽到噩耗以後無法停止哭泣,她表示,前一天晚上6點多,母女倆還大吵一架,「我打了她一巴掌,告訴她不能參加波特蘭(Portland)足球俱樂部的活動,這是我對自己孩子所做的最後一件事。我最後一次聽到她的消息,她正在回家的路上。」

WATCH: Protest at trial of teens who allegedly raped, killed Janika Mallo https://t.co/kfCBdLWsqr

當地警局發言人范威克(FC van Wyk)隊長證實,此案已經正在調查當中,「一名法醫將會驗屍判定死因,犯罪專家正在現場爬梳證據,警探將會循所有線索辦案。」據悉,警方調查社區裡一群「以調皮聞名」的年輕人後,在案發後2、3天內逮捕2名嫌犯。

►我沒有遲到,是時間遲到了!

受害者的外婆寶琳(Pauline Butler)說,其中一名18歲的嫌犯「在現場時表現得很可疑,脖子上有很新的抓傷痕跡,所以被逮捕時,我一點也不驚訝。」她也提到,「據說他們都是幫派成員。」

《鏡報》報導,潔妮卡在諾斯伍德(Northwood)小學就讀7年級,個性親切、友善,因此在社區裡人緣非常好。當地居民昨(12日)在法庭外舉標語抗議,要求還給潔妮卡一個公道,並誓言全力支持破碎的家庭。