14歲女孩「臉被磚頭打凹」腦漿溢出後性侵！　蓋粉紅寶寶毯棄屍外婆家

▲南非14歲少女潔妮卡被磚頭砸到腦漿液出，生前還遭到性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

南非開普敦亨氏公園（Heinz Park）發生一起驚悚命案，14歲少女潔妮卡（Janika Mallo）於8日早上被發現陳屍在外婆家的院子，頭部被一塊混凝土重擊，「腦袋從頭骨中溢出」，褲子也被褪到腳踝處，生前疑似遭遇性侵。《鏡報》報導，當地警方已定調謀殺案，調查後逮捕2名惡名昭彰的幫派分子。

Girl, 14, 'raped' and murdered found in garden with ‘brain leaking out’ of head https://t.co/786q6c90qx pic.twitter.com/y0fAKJEt34

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南非媒體《艾歐爾新聞》（IOL news）報導，潔妮卡大約早上8點時被發現，被一件粉紅色寶寶毯蓋住上半身，褲子脫到腳踝，背部朝下陳屍在外婆家的後院。38歲的父親庫普曼（Marlon Koopman）表示，上周見面時，才提議共度周末，如今永遠都不可能了，「她的臉被一塊大磚頭打到凹進去，我想，她可能是失去意識後才被性侵。」

31歲的媽媽潔寧（Janine Mallo）與女兒同住，聽到噩耗以後無法停止哭泣，她表示，前一天晚上6點多，母女倆還大吵一架，「我打了她一巴掌，告訴她不能參加波特蘭（Portland）足球俱樂部的活動，這是我對自己孩子所做的最後一件事。我最後一次聽到她的消息，她正在回家的路上。」

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當地警局發言人范威克（FC van Wyk）隊長證實，此案已經正在調查當中，「一名法醫將會驗屍判定死因，犯罪專家正在現場爬梳證據，警探將會循所有線索辦案。」據悉，警方調查社區裡一群「以調皮聞名」的年輕人後，在案發後2、3天內逮捕2名嫌犯。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

受害者的外婆寶琳（Pauline Butler）說，其中一名18歲的嫌犯「在現場時表現得很可疑，脖子上有很新的抓傷痕跡，所以被逮捕時，我一點也不驚訝。」她也提到，「據說他們都是幫派成員。」

《鏡報》報導，潔妮卡在諾斯伍德（Northwood）小學就讀7年級，個性親切、友善，因此在社區裡人緣非常好。當地居民昨（12日）在法庭外舉標語抗議，要求還給潔妮卡一個公道，並誓言全力支持破碎的家庭。