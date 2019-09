以為大選開啟民主…翁山蘇姬上台「衝突反加劇」　緬甸記者揭真相遇死亡威脅

▲ 突珊2016年因東南亞海鮮產業人口販運調查報導獲頒普利茲公共服務獎。(圖/奧斯陸自由論壇提供)

記者陳宛貞/台北報導

國際人權盛事「奧斯陸自由論壇」(Oslo Freedom Forum)2019年二度登台,13日在台北舉行,邀請各界人權運動家出席討論。緬甸克欽族記者艾斯特‧突珊(Esther Htusan)上台表示,緬甸人民曾對民主的選舉滿懷希望,以為新政府會為所有種族發聲,沒想到衝突反而加劇。

現年32歲的突珊是出生於緬甸內戰期間的少數民族克欽族人,幼時便聽聞軍隊殺害平民、性侵婦女或燒毀村莊的殘忍事件,但國營報紙只會政令宣傳。她也從小被警告,出家門就不能談論政治,因為批評軍隊的人都得坐牢。

請繼續往下閱讀...

緬甸2015年11月舉行25年來首次公開競爭的大選,由曾獲頒諾貝爾和平獎的翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)領導的全國民主聯盟(NLD)獲得多數選票,贏得執政權,終結長達數十年的軍政府統治。

當時突珊剛成為記者不久,她和許多緬甸人都以為,這場選舉會是新時代的開始,民主領袖翁山蘇姬會捍衛少數民族的權利與政治自由,未料種族迫害與不實消息只是日益嚴重。

►批評政府就撤銷護照!無國籍NBA球星奧斯陸論壇揭土耳其暴政 親友全受牽連

突珊指出,2017年至今有多達74.3萬羅興亞穆斯林人逃到鄰近的孟加拉,還有1萬人遭到傷害。過去2年來有超過250名緬甸人因批評政府被捕,當局更使用軍政時代的法律來迫害記者,導致多達52名記者被捕或面臨審判。突珊2017年更親眼目睹政府以謊言掩蓋暴行,但當她選擇說出事實,卻遭遇死亡威脅。

緬甸軍方2017年被控燒毀數千名羅興亞人的房子,政府卻聲稱,是羅興亞人在逃亡前燒毀自己的房子。突珊當時獲准進到當地村莊採訪,發現受訪者與政府提供的村民照片完全相同,就連穿著都一模一樣,這才驚覺他們並非真正的羅興亞人,而是政府找來的。

突珊以報導揭開真相,卻面臨生命危險,不得不離開家鄉,目前旅居美國。她坦言,獨立記者待在緬甸相當不安全,尤其是報導少數民族的記者,「記者和人權運動者開始自我審查,自由民主再度成為敏感話題。」

突珊指出,「我們以為緬甸正在進步,但數百萬人活在恐懼中。現在民選政府下發生的一切,與過去軍事獨裁時的經歷的是一樣的。」但她最後以一句「我不會被噤聲」(I will not be silenced.)誓言將持續報導,揭露人權迫害事件。

►奧斯陸自由論壇再登台北 創辦人揭「世界獨裁地圖」大讚台灣:亞洲民主燈塔

►修圖修到厭世!這款CP值很可以