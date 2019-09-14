亞馬遜＋印尼野火狂燒　全球平均升溫「維持1.5度」直接變白日夢！

▲印尼森林大火，引起嚴重煙霾。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

亞馬遜雨林的祝融之災引發全球關注，不少環保人士藉機出來呼籲「善待地球的重要」但在印尼的森林大火，其實嚴重程度並不亞於亞馬遜，如今專家更出來指出，倘若繼續「人為摧殘」雨林，未來恐怕想要控制升溫幅度在1.5度，「也只不過夢想空談一場」。

綜合外媒報導，印尼農民工作中都有「火耕」的傳統，屬每年例行公事，放火燒田的情況若是碰到當季較為乾燥，火勢往往就是一發不可收拾，即便目前已經列入違法的耕田方式，但因為對農民而言較為方便省錢，因此政府也是管得相當無力。

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▲亞馬遜雨林大火。（圖／達志影像／美聯社）

其中印尼棕櫚油相當著名，因此企業大量砍罰雨林，改種高利潤的棕櫚樹和紙漿用的木材，最終原本具有生態多樣性的雨林，也遭到破壞。2015年的印尼大火是20年多最嚴重的森林火災，當時一天排放的溫室氣體，就比美國全國經濟活動產生的氣體還要多更多。綠色和平組織指出，印尼這50年來就超過7400萬公頃的雨林遭到破壞。

然而亞馬遜雨林的大火，延燒至玻利維亞已經燒掉至少200萬公頃，自今年1月至8月巴西就有8800起火災，其中一半則發生在亞馬遜雨林。在巴黎氣候協議中，則是希望所有國家可以控制全球平均升溫幅度控制在兩度以內，但聯合國跨政府氣候變遷小組卻警告，倘若以現階段的溫室氣體排放，2023年之前就會超越2度。專家也表示，光是森林大火繼續燃燒，1.5度的夢想，就真的只是夢想。