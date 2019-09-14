放飛「美國嫌疑間諜」至禁令國　普丁嚴懲高階官員…怒摘烏紗帽！

▲被質疑是美方間諜的斯莫連科夫人間蒸發。（圖／路透／konniemoments）

記者陳亭伃／綜合報導

美俄之間除了「通俄門」事件外，兩國競爭檯面下情報人員的安插也相當撲朔迷離。前俄羅斯總統辦公室職員斯莫連科夫（Oleg Smolenkov）日前就被指控，是美國特別安排在俄羅斯總統普丁身邊的間諜，2017年帶著家眷前往蒙特內哥羅後，完全消失。如今當時允許斯莫連科夫出境的官員，通通受到嚴重懲處。

綜合俄媒報導，斯莫連科夫被克林姆林宮證實，確實曾在總統辦公室任職過，但無法證實是否為美國情報人員。知情人士表示，斯莫連科夫2017年6月消失後，俄羅斯情報單位便著手調查其去向，結果發現斯莫連科夫一家早已經出境至蒙特內哥羅，但已重重違反俄羅斯禁令。

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由於過去俄羅斯被指干涉2016年蒙特內哥羅政變，俄蒙雙邊關係一度相當緊繃，最終禁止政府高層官員入境，然而斯莫連科夫竟在風聲走漏後進到蒙國，這讓允許其出境的官員連帶受到懲罰，甚至免職處分。

據悉，美國CIA在2017年就曾緊急召回一名在克里姆林宮的高階間諜，他所提供的情報具有相當高的價值，甚至足以證明普丁確實干預2016年美國總統大選。俄羅斯《工商日報》（Kommersant）則指出，這名間諜就是斯莫連科夫。但克里姆林宮發言人則表示，斯莫連科夫的位階不高，根本無法跟普丁有接觸。