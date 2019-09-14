重面子卻願意「為愛低頭」的星座Top 4！霸氣獅子竟也上榜

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash、pexels

雖然面子不能當飯吃，但愛面子的人還真不少，就算是自己理虧，為了保全顏面尊嚴，也絕不輕易跟人妥協。但以下4個星座，平時也是死愛面子一族，可一遇上喜歡的人，示弱、低頭都不算什麼，因為他們愛面子更愛你，願意為愛低頭。

Top 4：天枰座



非常重視個人形象的天秤座，私底下其實很傲嬌，對他們來說，另一半就該寵著他、愛著他，把他當作珍寶一樣，所以每次遇到不愉快、有爭執時，他們都會希望另一半會主動退一步示好，因為他們很愛面子，低不下頭。不過，如果另一半屬於硬脾氣，天秤最後還是會為了愛情而低頭妥協，但也只限在喜歡的人面前低頭，除此之外的人都不可能。

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Top 3：射手座



射手座是很熱情，同時也很有個性的星座，會很堅持自己的想法，加上生氣時會變得非常頑固、好爭論，因而有些人會覺得他們很倔強和任性，總是給人以自我為中心的感覺，跟別人吵架也從不主動低頭。但其實他們在喜歡的人面前，姿態會變得比較柔軟，因為對他們來說，面子再重要也比不上在乎的人。

Top 2：獅子座



霸氣十足的獅子座愛面子，可說是人人都知道的基本常識了，喜歡處於領導地位、帶有優越感的他們，就算在戀愛裡也是，就是要佔上風，加上不願意妥協的個性，也讓他們的低頭更顯得難能可貴。但一旦他們碰到真心喜歡的人，獅子也會願意慢慢放下自己的高傲，學著退讓、求和。

Top 1：金牛座



平時沈著穩重的金牛座，其實自尊心很強，在某些方面卻很頑固，認定的事就會堅持到底，他們的有原則，一方面是來自於愛面子，所以對他們來說，丟面子的事情他們絕不做。但金牛在感情上，一旦認定就不會輕易放手，因此在喜歡的人面前他們會願意放低姿態，比起另一半，面子在他們眼中就會變得沒那麼重要。

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