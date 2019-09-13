上車就像回到自家客廳　名建築師巧手打造日本列車「Laview」

▲為打造「前所未見的全新車輛」，取其「前所未見」與「西武鐵道第二個一百年的起點」之意，新型特急車型命名為「001」系。（圖／取自日本西武鐵路公司官網）

實習記者崔子柔／綜合報導

日本西武鐵路公司今年3月啟用新型特急電車001系，由普利茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize）得主妹島和世設計，除了極富美感的外觀，更有多種能帶來舒適乘車體驗的創意巧思，十足地展現了日本人對於列車的熱愛。

據CNN報導， 001系列車共有8節車廂、422個座椅，考量到乘車舒適度，行車速度最高為時速120公里。列車名為「Laview」，L代表奢華生活（luxurious living），A代表如箭矢快速（speedy like an arrow），View代表景觀，希望打造一輛由內到外甚至是美景都讓人驚豔的列車。

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列車車身採用反射性的特殊銀色烤漆，讓列車從東京市區駛入秩父山區時可以融入地景。還有巨大的弧形窗戶設計，讓乘客將沿途景觀盡收眼底。

▲座椅選用溫和的黃色，也是西武鐵道的代表色。（圖／取自日本西武鐵路公司官網）

車廂座椅可以調節座椅頭枕及靠手，讓人有置身自家客廳般的舒適感。另外，車內的照明會配合時間調整亮度，給乘客溫馨放鬆的氛圍。

►我沒有遲到，是時間遲到了！



這是妹島首次設計交通工具，理念是做出「前所未有」的列車，並作為西武鐵路未來車系的設定基調。

▼許多乘客會在列車中拍照留念。（翻攝自instagram／@masacott__）

HIRATA MASAKO（@masacott__）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 8 日 上午 9:50 張貼