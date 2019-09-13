電車痴漢哪裡多？日本App一個月爆紅　逾3萬人「偷偷告狀」

▲日本電車痴漢問題嚴重。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

日本電車痴漢問題嚴重，讓上下班、上下學的通勤族十分困擾，對此，日本現在一款APP突然爆紅，因為它能夠從手機地圖上，確切顯示痴漢人數、位置，防止有受害者再出現。

綜合日媒報導，「痴漢雷達」（痴漢レーダー）APP只要下載就能夠免費使用，若是自己遇上、目擊性騷擾的痴漢罪行（包括偷摸、偷拍、跟蹤），就可以登入APP，在案發地點選擇「被騷擾」或「看到痴漢」等選項。

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之後，「痴漢雷達」APP會以案發地點最近的車站作為中心點，統計此處發生過多少類似案件，顯示至今為止什麼地區、有幾件性騷擾案件發生，透過數字將受害情形「可視化」，讓民眾避免頻繁出現痴漢的地點。

▲「痴漢雷達」APP可以讓使用者看出什麼地點最多痴漢。（圖／翻攝自官網）

報導指出，APP並沒有裝設可發出聲音或報警的功能，因為開發者認為，遭遇痴漢的人或許並不想在人滿為患的電車中引起騷動，但為了幫助這些受害者發聲，是以受害者需求為優先所設計的APP。

將位置情報等大數據運用於防止痴漢，是開發者最初的發想，如今該APP僅開放下載約1個月，就大約有3萬人使用，開發者希望此APP能夠在今年內達到10萬使用人數的目標，未來也不排除與鐵道公司、地方自治協會、保安公司等企業合作，進一步抓到痴漢。

對此，不少網友贊同「能夠匿名舉報這點真的很棒」、「能讓告發普及、難度降低就好了」、「很期待這個APP可以改善痴漢問題」；但也有網友擔心「感覺會有人因為有趣而惡作劇舉報」、「真的會有效果嗎」。

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2019/09/13 最新の通報最新情報

累積

1位 20件 新宿駅

2位 19件 渋谷駅

3位 18件 六本木一丁目駅



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