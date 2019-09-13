一拒關機、一怒摔　空姐神回「我的工作」航班折返乘客大讚

▲一架飛往坎培拉的飛機因乘客鬧事而中途折返。（示意圖／取自Pixabay）

實習記者曾筠淇／綜合報導

為避免手機訊號干擾飛行，在飛機起飛前，通常都會要求乘客將手機關機或開啟飛航模式。澳洲有一名旅客因為不願將手機關機，因此和另一位年長的男子起口角，而該架從雪梨（Sydney）飛往坎培拉（Canberra）的班機便中途折返，嚴重造成機內其他乘客的困擾。

綜合外媒報導，在本週一（9日）時，航班QF1421於當天14點30分起飛，並預計於15點25分抵達坎培拉。在飛行過程中，有兩名男性乘客發生爭執，因為其中一名年輕的乘客拒絕將手機關機，而另一位年長的男子對此感到不滿，因此「搶走」對方的手機，並將其丟棄。

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▲年長的男子見年輕人不願關機，便把手機搶過來扔掉。（圖／取自Pixabay）

該航班乘客透露，那位年長的男子扔了年輕人的電話後，空姐便介入此事。與此同時，空姐表示，「這不是你的工作，是我的工作」，而後，該架飛機便決定中途返回雪梨，因為他們不能容忍「乘客的不當行為」。在飛機降落於雪梨後，便有3名警察將這兩名惹禍的乘客帶走，兩人在被捕期間不發一語。

航班折返一事帶給其他乘客很大的麻煩，特別是剛好雪梨的風正大，所以更加不便，不過許多乘客仍認為，澳洲航空公司（QANTAS）的處理方式很不錯。此次飛行共延誤了一個半小時，因此澳航便讓其他乘客都能「免費」前往坎培拉。

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