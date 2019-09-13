美媒：白宮、總統官邸發現「以色列電話監聽裝置」　川普：我不相信！

▲美國媒體《政客》爆料，前政府官員透露以色列刺探美國情報。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國媒體網站《政客》（Politico）於12日的獨家報導中指出，3名前美國高級官員透露，白宮、總統官邸等地方發現許多「國際行動裝置用戶身分識別器」，此種微型手機監聽設備又被俗稱「黃貂魚（StingRays）」，是以色列刺探情報的工具。川普表示，不相信這種「故事」，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也強烈駁斥，「這很明顯是個謊言。」

請繼續往下閱讀...

▲川普說，與以色列關係良好，不可能發生這種事情。（圖／路透社）

根據《政客》，川普上任期間，總統官邸、白宮與華盛頓許多敏感地點都發現「黃貂魚」，它的功能類似信號發射塔，可以偽造手機發送的位置、身分、訊息，甚至通話內容和資料數據使用情況。

一名不具名官員透露，FBI反間諜部門展開分析與調查後，發現「以色列很顯然必須對此負責」，他也提到，川普政府不曾公開或私下譴責以色列涉嫌間諜活動，「沒有任何問責制度。」

BBC報導，另一名不具名官員指出，這些設備很有可能是被專門設計，用以監聽川普，但不了解是否有所成效。

►我沒有遲到，是時間遲到了！



川普對此表示，不願意相信以色列在刺探美國情報，「我真的覺得很難相信，我跟以色列的關係很好。我不會相信那個故事，什麼事情都有可能，但我不相信。」

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也強烈否認監聽傳聞。（圖／路透）

納坦雅胡的辦公室也對此發出聲明，批評《政客》的報告「明顯是個謊言」，全面否認監聽指控，「這是一個長期的承諾，以色列政府指示，不會參與任何在美國的情報行動。」

