俄女遇緝毒…被搜出白粉嚇哭　「特種部隊」突扯面罩下跪大吼：嫁給我！

▲安娜絲塔西亞突遇特種部隊緝毒嚇哭,圖為俄羅斯反恐特種部隊。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

俄羅斯一名女子安娜絲塔西亞(Anastasia)從機場回家,一群身穿黑色制服、全副武裝的「特種部隊」突然衝出來盤查,她被搜出一包不屬於自己的「白色粉末」,嚇得快要哭了。此時,其中一名隊員追問到一半,猛然扯下面罩、單膝跪下,大吼「嫁給我吧」,竟是男友歇爾蓋(Sergei)。

安娜絲塔西亞飛抵聖彼得堡時,收到男友傳訊息通知無法前往,因為工作上突發狀況,所以安排另一名朋友來接送。她坐上友人的車,快要回到公寓時,卻有一台窗戶全部塗黑的小巴士衝出來,擋住去路,一群戴著面罩、全副武裝的特種部隊跳下來,把駕駛抓走,展開「緝毒行動」。

請繼續往下閱讀...

'Freeze... and marry me!' - Russians who propose at gunpoint https://t.co/isxBlwsryQ

特種部隊將安娜絲塔西亞帶到車旁,在後車廂四處翻找,竟從行李中發現一袋未知的「白色粉末」,此時一名似乎是便衣警探的女人轉過頭宣布,「妳涉嫌運輸、供應禁管藥物!」嚇壞的女子臉龐慘白,乾笑解釋,「你們一定搞錯了,那不是我的」,卻被其他男性隊員大吼,「不然是誰的?玩夠了沒?」

►我沒有遲到,是時間遲到了!

其中一名隊員打開一個包裹,拿出粉紅色小盒子,問「這是什麼?」安娜絲塔西亞已經嚇到快要哭了,哽咽回答「我不知道」,對方卻突然單膝跪下,扯掉面罩大吼,「嫁給我!」原來就是臨時缺席的男友歇爾蓋。

▲俄羅斯近年興起「極端求婚」商機,與傳統印象中浪漫求婚大不相同。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

歇爾蓋是唯一一名在執法單位工作的人,有了求婚的構想以後,詢問俄羅斯聯邦安全局(FSB)卻被拒絕,後來才找上「特種部隊秀(Spetsnaz Show)」,花費3萬盧布(約為新台幣1.4萬元)完成求婚,並拜託朋友充當駕駛、配合演出,「工作人員可能會做得太過火,以至於破壞一些東西,他們會變得很恐怖!」

安娜絲塔西亞事後坦言,一開始真的嚇破膽,可是也沒有生氣太久,「真的太可怕了,我從來沒有遇過這種事情。」歇爾蓋還開玩笑地說,如果女友真的持有這麼大量的毒品,「恐怕要坐牢20年呢!」

▲心理學家索達托瓦認為,極端求婚顯示警察在俄羅斯人日常中扮演的角色,圖為俄羅斯警察。(示意圖/路透)

根據BBC報導,「特種部隊秀」的36歲創辦人羅金(Sergei Rodkin)表示,以前免費為朋友構想求婚企劃,沒想到創意發展擴大,2014年創立第一家「極端求婚」公司,現在已在俄羅斯各地開了14家分店,還出現許多競爭對手。他表示,如果客戶想要盡情發揮,價格沒有上限,還開玩笑地抱怨大家「缺乏想像力」,「他們都想要特種部隊行動,像是武裝逮捕和毒品。」

心理學家索達托瓦(Polina Soldatova)認為,極端求婚商機的出現,顯示了「警察」在俄羅斯人日常中扮演的角色,「幽默是一種對於社會現狀的回應,這些惡作劇也是一種接受事實的方法,維安部隊隨時會找上門,人們需要與現實和解的途徑。」