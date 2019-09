耳內「佈滿黑點」又癢又痛！　越南女求醫…一照裡頭竟「全是蘑菇」

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

記者黃心瑀/綜合報導

耳朵裡竟然「長滿蘑菇」!越南一名女子先前覺得自己的耳朵內又癢又痛,就診之後,醫生竟然在她的耳內發現數十個「黑色孢子」,從內視畫面可以看到,這個耳朵裡面都被一點一點黑黑的東西佈滿,模樣十分可怕。

根據《太陽報》報導,這名不願意透露姓名的女病患在感受到耳朵發癢又疼痛之後,前往越南奠邊省(Dien Bien)的醫院就診,醫生用帶有鏡頭跟燈的內窺鏡,深入她的耳朵檢查後發現,裡頭竟然被數十個黑色的孢子佈滿,有些甚至已經有了類似小蘑菇的雛形。

請繼續往下閱讀...

幫女子檢查的醫生表示,病患的耳朵很有可能被真菌感染,才會變成這樣;耳朵感染的例子其實很常見,特別是在兒童身上,當保護耳朵內膜避免受到感染的耳垢量減少時,通常會引起真菌性的耳部感染。目前女子耳朵裡的孢子已經被移除,但仍不清楚受到感染的原因為何。

根據Patient.info報導,過度使用棉花棒或是海水濺入耳道裡,都有可能會成為感染的途徑;此外,溫度也會產生影響,因為真菌在高溫下生長的更快,在溫暖的氣候帶往往更常見到它們的存在。

Doctors said the woman’s ear canal could have been totally destroyed by the sporeshttps://t.co/hRShuVCq04