陽台拍下經典天安門照「坦克人」　攝影師柯爾過世享壽64歲

▲柯爾以經典照片獲得1990年世界新聞攝影獎。圖為美聯社另一名攝影記者韋德納（Jeff Widener）作品。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

1989年中國發生天安門事件，美國攝影師柯爾（Charlie Cole）當時拍下經典的照片「坦克人」（Tank man），畫面為一名穿著白色上衣的男子站在戰車前。《英國廣播公司》（BBC）報導，柯爾上周在印尼峇里島過世，享壽64歲。

柯爾生前拍下六四經典照片，獲得1990年度世界新聞攝影獎，據了解，他長期住在印尼峇里島，上周過世，享壽64歲。報導指出，天安門事件發生時，柯爾在一家酒店陽台用遠攝鏡頭替《新聞週刊》（Newsweek）拍下照片，他猜測會被公安搜查，所以把底片藏在浴室，那張經典相片最後沒有被公安發現。

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《南華早報》報導，柯爾在峇里島居住超過15年，他曾告訴《紐約時報》，當時站在戰車前的男子成就了這個影像，而他自己只是其中一名攝影師，「我很榮幸能夠在那邊。」

柯爾出生於美國德州博納姆，1978年從德州大學新聞系畢業，經過多年的媒體工作，他1990年代中期於東京騎著哈雷摩托車撞上車門打開的汽車，他的左腿骨折，後來則從東京搬到雅加達，隨後又搬到峇里島，與印尼妻子建造一座別墅，憑藉商業攝影過著平靜的生活。