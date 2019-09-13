俄羅斯聖彼得堡「10月1日免費電子簽」　台灣民眾也能申請適用！

▲聖彼得堡將開放免費電子簽。（圖／維基百科）

記者陳亭伃／綜合報導

過去不少人對於「戰鬥民族」都認為是個相當神秘的民族與國度，但隨著蘇聯解體後，俄羅斯觀光開放，如今俄羅斯聯邦政府12日在官網再度公告聖彼得堡入境簽證簡化適用國家，其中包括台灣。莫斯科駐台北辦事處也在Facebook上表示，此項政策將於10月1日開始實施。

根據俄羅斯聯邦政府10日發布的2021-p號命令，其中條列53個適用免費電子簽入境聖彼得堡及列寧格勒州的國家，其中有「中國（包括台灣）」。早在7月時俄羅斯總統普丁就已簽署總統令，10月1日起將聖彼得堡、列寧格勒州納入外籍旅客免費電子簽實施地區，但當時尚未公布適用國家。

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此電子簽申請和使用重要規定包括最遲於出發前4天提出申請，簽證效期為30天，在效期內，持有人可在所申請適用地區停留不超過8天（以日期為準，不相當於192小時），且出入境皆必須經該地區特定出入口岸，且為一次性簽證。

綜合俄媒報導，俄羅斯政府計畫從2021年1月1日起，將電子簽擴大到全國，就是希望可以帶動觀光、商務活動，俄羅斯官方對台灣稱為「中國台灣」則是根據1992年對台灣關係的總統令，但憑「中華民國護照」仍可出入俄羅斯。

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