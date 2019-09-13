千葉因颱風停電「宛如原始生活」　日政府籲備緊急馬桶：復電要一週…

▲法西颱風導致建築物倒塌，復電工程費時。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

法西颱風重創日本關東，造成千葉縣數十萬戶人家停電，至今仍有將近20萬戶尚未復電，引發民眾叫苦連天。對此，日本政府呼籲民眾準備好應急物品，因為恐怕會停電長達1週的時間。

綜合日媒報導，千葉縣因颱風停電多日，經濟產業大臣菅原一秀13日表示，雖然部分地區已經開始恢復供電，但仍有19.5萬戶人家仍是無電狀態，受限於地區災情，復電進度緩慢，從停電算起，要等到完全復電大約要1週時間。

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對此，千葉縣民眾紛紛抱怨，家中無電幾乎等於過上原始生活，何況夏天沒有任何冷氣、電風扇，必須洗冷水澡就算了，洗完不久又會流汗；商家則表示，沒有電幾乎無法營業。目前首相安倍晉三已經要求發放民生物資，日清集團也發送免費泡麵救助災民。

日本政府呼籲，天災造成的長期停電需要時間恢復，民眾要有防災的心理準備，除了足夠的飲用水外，最好還要準備LED燈、一週用量的緊急馬桶、充電裝置、儲備電池等；若是家中有病患、老者等需要照顧的對象，則要準備小型發電機，或是保冷劑、冰冰水等，避免中暑。

事實上，千葉縣日前已經有2名老人因中暑死亡，東京也有一名20多歲女子因中暑送醫。