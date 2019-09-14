LIFE・經典／極簡的格調　宛如雲霧般輕盈的山中小屋

▲極簡小屋HEIMA。（圖／翻攝TRIAS建築工作室設計官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

極簡小屋HEIMA，是讓人一眼看過卻印象深刻的建築方案，最顯眼的地方便是以透明聚合物材質打造的外牆，不但在內部能引入山間的光線，從外部看來就像是冰島山區內的溫泉霧氣，用輕盈的姿態優雅的座落於深山內。

其實HEIMA是冰島所舉辦的一個「國際徒步健行小屋設計比賽（international Iceland Trekking Cabins competition）的得獎作品，是由澳洲的TRIAS建築工作室設計，預設在冰島偏遠的健行山區內，要如何打造一個給登山者能充分休憩、卻不對環境造成大量負擔的空間。

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為了能保持自然的原貌，HEIMA的設計一切都以組合與拆裝為主軸，不打任何水泥地基，因為混凝土會造成大量的碳足跡，而是使用木樁的方式，依照地形高低結合木板以交錯工法做出一個水平面，並在上方鋪上地板，這樣一來不但能散發建築物下的水氣、保持通風，更可以維持室內地面的溫暖。





有趣的是，室內的設計概念引入的日本榻榻米墊的「方塊組合」構想，所有的傢俱都將之模組化，以空間四周的床界定「私人空間」，中央區域則為「公共空間」，挑高的空間設計，讓光源從上方能大量引入，室內明亮且充滿安全感。

所有的傢俱組合都透過膠合板做成，包括床、大片窗子跟入口等，則是以榻榻米墊為單位製成模組，這樣的好處是容易組合，且能透過使用者的數量來進行增減，加上拆卸容易，在不適宜健行的季節，也能全部拆開帶走、不留痕跡。

室內的景觀讓人感覺沈靜，再透過大片玻璃引入山林的風景，試想一個徒步充滿疲憊的健行者，入住小屋後在窗前，看著美麗孤寂的自然風光，喝下一口熱茶，不就是辛苦已久後最大的享受嗎？

HEIMA的房屋外觀採用可透光的聚碳纖維，不僅增加採光，也將冰島的自然光景引入室內，雖然無法讓旅人抬頭看星星，卻能透過透明模糊的外牆，感受北歐天空的多變氣氛，晚上整個山谷萬籟俱寂，從室內發出的燈光，也可從外牆透出，形成照亮山谷的光源，對於即將到來的旅人是種溫暖的指引。

兼顧保護自然不留痕跡、模組化容易建造拆卸、透明外牆引入光線、極簡耐看的外表，不能說這樣的設計是種格調嗎？當然可以，在充滿溫泉與溫差煙霧的冰島山間，透明的外牆也多了幾分雲霧感，舒適又低調的風格，自然也讓愛山林的旅人心曠神怡。

人與自然能和諧共存的建築方程式，不易解開，但絕對有答案。