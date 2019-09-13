才2天不見！2小男童大街「飛奔」緊緊相擁...網融化：最純真友誼

實習記者賴韻如／綜合報導

國外網路近日流傳一段影片，引發網友瘋狂轉傳。主角是美國紐約的2名小男童，因為2天不見，日前在街上再度重逢，2人雀躍地飛奔向彼此，最後更張開雙手將對方緊緊擁入懷裡，畫面溫暖又可愛。不少網友看完影片都當場融化，紛紛表示「這就是最純真的友誼！」

據ABC NEWS報導，這部影片由網友「Michael D Cisneros」8日發布於臉書中，影片中這2名男童分別是2歲的麥斯威爾（Maxwell）以及非洲裔的芬尼根 （Finnegan），當時2人在大街上看到對方，從遠遠地就先張開手臂衝向前，在奔跑的同時還忍不住開心尖叫，最後緊緊的將對方擁入自己小小的身軀。

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▲▼2人將對方緊緊擁入懷裡。（圖／翻攝自Facebook／Michael D Cisneros）



麥斯威爾的父親表示，其實拍下這部影片時，2人也才2天沒見而已。他補充，2人有共同的喜好，他們都喜歡跳舞，每周也會一起去上1次音樂課，只要他們沒見到對方時，都會不停詢問對方的近況，感情好到像親兄弟一樣，每次見面總有說不完的話。

這部暖心的影片才發布短短幾天，已經吸引上萬網友前來觀看，大家紛紛留言表示，「真的是太有愛了！」、「希望兩人可以當一輩子的好朋友」、「最純真友誼的模樣」、「我重播好幾次，真是太天真可愛了」、「我開始想念我的好朋友了...」、「如果大人們也能這樣，我們就不會有個混亂的世界了」、「這兩個小孩教了我們一課！」、「我看見的沒有種族、競爭、仇恨，只有愛」。

▲2人感情好到像親兄弟般。（圖／翻攝自Facebook／Michael D Cisneros）

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