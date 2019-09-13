1個月3萬！台裔楊安澤承諾給10家庭「自由紅利」　律師：有違法疑慮

▲楊安澤承諾提供自由紅利，提高全民基本收入。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國民主黨總統參選人第3場辯論，在當地時間12日於休士頓舉行。台裔美籍企業家楊安澤（Andrew Yang）在短短的7分鐘發言指出，他的競選團隊將隨機選出10個家庭，在未來一年透過選舉基金提供每月1000美元的「自由紅利」，以宣傳提高「全民基本收入」的競選理念。

楊安澤在辯論中提到，選民可以到他的競選網站中填寫資料，接著他會隨機從中挑出10個家庭，支付他們每個月1000美元（約台幣3萬元）的「自由紅利」（Freedom Dividend）一年，無論他最後是否獲得提名，這項補助都會持續。楊安澤強調，這個實驗計畫的目的，就是為了宣傳他提高「全民基本收入」（Universal Basic Income）的競選理念。

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▲楊安澤創新的競選策略吸引不少支持者。（圖／路透）



他的幕僚表示，這筆經費將由楊安澤的競選經費中支付。楊安澤也在辯論時指出，大多數的候選人只會把競選經費花在廣告，例如電視、大型看板，或是聘請昂貴的選舉顧問，但他決定用不同的方式，因為這才是最直接幫助美國人民的方法。這個大膽的政見也讓同為參選人的巴提吉格（Pete Buttigieg）大感驚訝，並承認非常創新。

不過，前聯邦選舉委院會律師諾蒂（Adav Noti）表示，法律禁止「任何個人」使用競選經費，「雖然目前還不曉得具體的細節，但從辯論時的說法來看，楊安澤要使用競選經費來幫助選定的人，支付其日常開銷確實是違法的。」

楊安澤是民主黨史上首位爭取總統候選人提名的亞裔人士。他表示，人工智慧、全自動化已對美國的就業市場造成衝擊，勞動參與率已降到63%，因此提出「自由紅利」政策，讓每個美國成年人都能獲得每個月1000美元的基本收入，緩解經濟轉型帶來的壓力。

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