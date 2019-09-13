他睡前和吃醋人妻發狂吵架　半夜「大小頭撕裂痛醒」驚覺下體遭砍爛！

▲男子因為老婆吃醋，竟被拿刀砍下體與頸部（圖／翻攝自malaysia-chronicle下同）

記者陳亭伃／綜合報導

馬來西亞怡保日前發生一起外籍夫妻因「忠誠」爆發激烈口角，該名人妻因為不滿老公與女性友人過度親密，兩人在爆發衝突後，竟趁著老公熟睡，拿刀怒砍老公頸部與生殖器官，屋內大片血跡讓到場的救護人員看得怵目驚心，犯案的人妻事後丟下兇刀逃逸，目前警方也在全力追捕到案。

綜合外媒報導，這對斯里蘭卡籍的夫妻，丈夫40歲去年帶著老婆以旅客身分入境馬來西亞，並且於多地方遷移居住，包括吉隆坡、雪州等地。案發當晚夫妻倆疑似因為丈夫在外與女性友人相好，吃醋的人妻竟趁著老公睡熟時，拿刀狂砍其頸部與下體。

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▲男子上到救護車時，意識仍清楚。

據悉，遭到砍傷的男子傷口深可見骨，下體也嚴重受傷、失血過多，警方接獲報案到場後，發現廁所、床上血跡斑斑。承辦員警表示，該案件將以種傷害罪與家暴罪辦理，但因犯案的人妻在砍傷老公後就逃之夭夭，目前已經動員所有警力進行追捕。

這名人夫在緊急送醫後意識仍清楚，目前生命跡象也穩定，但仍難過的表示，「相信這一切應該是有誤解」警方也在案發現場找到一把帶血的刀，判定應該就是兇器。

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