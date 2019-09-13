遏制北京「竊取」技術　美兩黨議員要國防部公開中企名單

▲兩黨議員致函給美國國防部長埃斯柏。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

一個由美國兩黨議員聯手的小組，12日要求美國國防部，列出由中國軍方擁有、在美國營運的企業名稱，藉此遏制北京為了軍事目的而試圖「偷竊技術」的行為。對此，中國大使館發言人表示，這些指控毫無根據且帶有冷戰思維。

《路透社》報導，寫給美國國防部長埃斯柏（Mark Esper）的信指出，中國所擁有的公司採取相關策略，包括收購美國企業，以此轉移專利資訊；這封信由民主黨、共和黨參議員及眾議員共同撰寫，其中可見參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）。

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為了避免中國「竊取」用作軍事領域的技術，兩黨議員敦促美國防部，列出在美國營運、但是由中國軍方所擁有的企業的名稱。不過，中國大使館發言人認為，中方的策略是為了整合國防與經濟部門，美國的指控完全沒有證據。

兩黨議員援引1999年度國防授權法案（NDAA），要求國防部盡快編制一份名單，公開列出中國軍方所擁有的企業，打擊中國在美國的「經濟間諜活動」。

美國防部2018年一份報告指出，中國主導全球供應中，對美國軍事行動至關重要的稀土礦，還有電子、化學產品的供應；報告提及，在這些方面，中國構成嚴重且日益增長的風險。