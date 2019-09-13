亮･珠寶／馬友友琴音助陣　ANNA HU絲路音樂珠寶登蘇富比

▲Anna（左）與馬友友時隔27年後於香港蘇富比活動上再聚。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣珠寶設計師胡茵菲（Anna Hu）同名珠寶品牌ANNA HU，與國際拍賣行香港蘇富比（Sotheby’s）合作的絲路音樂系列5件作品，將於10月登上蘇富比瑰麗珠寶及翡翠首飾拍賣，日前特別於香港舉辦品牌晚宴暨大提琴演奏會展出新作，自幼學習大提琴的Anna親自上陣外，1992年夏天曾指導她的華裔大提琴家馬友友也現場演出，完美的珠寶音樂饗宴，展現Anna不曾間斷的熱情。

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▲奇美博物館基金會贊助400年歷史的義大利名琴讓Anna表演獨奏。

Anna從小在大提琴領域展露天分，14歲到美國胡桃山藝術高中及新英格蘭音學院深造，但一次嚴重的肩部肌腱炎讓她被迫放棄音樂生涯，轉而將熱情投注在珠寶設計領域。但從她的設計中，可見她對音樂始終未曾忘懷，且融合她東西文化吸取的精髓，成就獨樹一格的珠寶風格。

▲Anna（左）與馬友友的緣分始於1992年波士頓。

將登上蘇富比拍賣的絲路音樂系列珠寶，即是Anna的代表設計，最受矚目是鑲嵌100.02克拉濃彩黃鑽的敦煌琵琶黃鑽項鍊，她從敦煌莫高窟壁畫中的反彈琵琶伎樂天神的形象獲得啟發，鑲鑽項鍊優美線條來自西洋五線譜，繫著代表琵琶的黃鑽墜飾，整件作品可轉換為胸針與耳環佩戴，估價約1億6000萬元起。

▲鑲嵌100.02克拉濃彩黃鑽的敦煌琵琶黃鑽項鍊，可轉化為胸針或耳環，估價約160,000,000元起。

而Anna摯愛的大提琴變身為珠寶胸針，有趣的是輪廓也像高音譜記號，她選用51.86克拉翡翠為主角，再次展現中西融合的設計概念：名為熱情的紅寶石鑽戒，由5顆祖母綠型車工紅寶石象徵琴鍵上5個升半音和降半音的黑鍵。

▲鑲有51.86克拉天然翡翠的大提琴翡翠胸針（左）估價約8,800,000元起，5顆紅寶石代表琴鍵上五個升半音與降半音黑鍵的鑽戒估價約2,600,000元起。

鋼琴爵士藍調也啟發創作，推出點綴珍稀孔克珠的艾靈頓耳環，而此系列唯一的動物作品藍鵲胸針，靈感源自國立歷史博物館典藏的《青花花鳥紋方圓盤》及故宮珍藏的清朝郎世寧作品《畫仙萼長春》，鳥兒姿態靈動。5件作品將於9月21日與22日，在華南銀行國際會議中心舉辦的蘇富比秋拍預覽公開展出。

▲以鋼琴爵士藍調為靈感的「艾靈頓」耳環（左）估價約8,800,000元起，藍鵲胸針估價約6,000,000元起。