運毒吵醒了海豹　2嫌困在澳洲小島上束手就擒

▲海豹無意間成為此案件大功臣之一。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者施怡妏／綜合報導

澳洲日前破獲一宗國際毒品事件，一隻海豹竟成為破案的關鍵角色！法籍51歲男子迪先塔（Antoine Dicenta）和34歲英籍男子帕爾默（Graham Palmer）兩人帶著價值68萬8000美元（約新台幣2123萬元）的毒品逃離，在西澳大利亞一座小島上被海豹阻擋了去路，因而被警方逮捕。

根據外媒報導，兩名嫌犯於本(9)月初乘坐小艇前往傑拉爾頓（Geraldton）以西的一座島嶼，將毒品藏在海藻下。載送毒品的過程中，兩人的小艇在島上擱淺，救護人員前往搜救，發現小艇不見了，於是利用飛機在空中搜尋，意外發現有人躲藏在灌木叢中，引起救護人員懷疑，因此通報警察前來查看。

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由於警方早已埋伏在小島上，兩人發現後立刻逃跑，卻意外驚醒了正在熟睡中的海豹。被吵醒的海豹跳出水面，擋住了兩人的去路，最終順利被警方逮捕。

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警方表示，兩人原本可以選擇闖過去或束手就擒，最終他們選擇投降放棄。另外，接收毒品的3名嫌犯也在近日被逮捕。此案件破獲超過一噸的非法藥物，5人都被拒絕保釋並還押。