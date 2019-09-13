他用Google地圖掃到「驚悚鈣化汽車」沉池塘　拉出人骨後竟破22年懸案！　

▲民眾用Google地圖發現一台詭異的汽車殘骸。（圖／翻攝miamiherald.com）

記者陳亭伃／綜合報導

美國佛羅里達州日前傳出一起22年懸案終於破案。男子莫爾特（William Mold）1997年11月時從俱樂部回家後就在路上人間蒸發，直到今年8月有民眾用Google衛星地圖發現在一處水塘內有一輛汽車，隨即通知警方，將車體拉上岸後，發現裡面確實有具人骨，竟調查就是當時消失的莫爾特。

綜合外媒報導，22年前莫爾特當時從俱樂部返家前，還打了一通電話給妻子，但之後卻沒有平安到家，整個人如人間蒸發一般，警方搜索多年都沒有結果，直到日前一位民眾在家使用Google衛星地圖，意外發現威靈頓月亮灣（Moon Bay Circle）一處池塘內，似乎有一台已經鈣化的汽車殘骸，原以為自己看錯，沒想到連繫當地居民，以空拍機升空拍下，卻真的有一台車懸掛在池塘邊。

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該民眾隨即報警處理，警局於上月28日進行打撈，在車輛內找到一具人骨，送往檢驗後確定就是當時失蹤的莫爾特。警方推測，當時莫爾特駕車應該是失控墜入池塘，但因為車體已經鈣化嚴重，也無法了解當時確切的出事原因。

根據當年的科技，確實無法確定池塘內有車輛殘骸，加上近年還水位變低，才讓Google衛星地圖一窺到當時看不到的地方。目前警方試圖與莫爾特的家人連繫，但拒絕透露相關細節。

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