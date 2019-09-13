孩子們森林邊玩耍…遇怪男戴「佩佩豬面具」開廂型車拐人

▲佩佩豬是當紅卡通。（圖／翻攝自Peppa Pig）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國一名男子開著白色廂型車到一處林地旁邊，試圖誘拐一群孩子上車，所幸警覺性高的孩子們及時拒絕，讓男子空手而回。孩子事後表示，男子頭戴知名卡通「佩佩豬」的面具；警方已發出全面通緝，並要求家長及孩子們小心陌生人。

根據英國《太陽報》（The Sun）報導，孩子們當時在劍橋東邊城市伊普斯威奇（Ipswich）一處空地玩耍，遇到一名戴著「佩佩豬」面具的男子開車接近，奇怪的舉動讓孩子們心生警覺，拒絕對方提出上車的邀請。家長們在不久後趕到，但因佩佩豬男已經驅車遠離，他們來不及記下車牌號碼。

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當地律師格蘭特（Tracey Grant）表示，人們不曉得佩佩豬男的計畫是什麼，但這已經讓家長感到憂心，「最好的最法就是立刻打給警察」，「警方寧願在及時趕到嚇阻尚未發生的事情，也不願憾事發生後才來。」

儘管警方尚未找到該名男子釐清原因，但類似的手法自20世紀以來就是歐美國家常見的戀童癖者犯案方式。他們會以冰淇淋、糖果、一餐麥當勞或小額現金當作代價，誘拐孩童上車後，驅車到私密地點犯案。