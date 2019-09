義大利「摩德納的戀人」2男緊緊牽手合葬　考古學家：可能是同袍

▲考古團隊發現「摩德納的戀人」是2名男性牽手合葬。(圖/翻攝Nature,Enamel peptides reveal the sex of the Late Antique ‘Lovers of Modena’)

義大利北部的摩德納(Modena)一座墓穴2009年出土2具緊緊牽手的骨骸,被學者稱為「摩德納的戀人(Lovers of Modena)」,波隆那大學考古團隊近日利用最新技術,發現2名死者都是男性。研究第一作者里科盧格利(Federico Lugli)表示,世界各地都曾出現「牽手合葬」現象,但第一次見到死者是相同性別,推測他們可能是軍中同袍或有血緣關係。

BBC報導,義大利考古團隊2009年剛發現「摩德納的戀人(Lovers of Modena)」時,由於遺骸保存狀況不佳,儘管連續數次嘗試基因分析,仍然無法重建、確認性別。

波隆那大學團隊利用牙齒琺瑯質中蛋白質成分,發展出新技術,檢驗後宣布2名死者都是男性,這一項發現深刻影響考古學家對於墓葬禮儀的認識,分析技術也具有突破性,研究成果11日發表於科學期刊《自然》(Nature)。

里科盧格利接受Rai News 24採訪時表示,2具骨骸可以追溯到西元4至6世紀,「目前沒有其他類似的案例。過去被發現的墓葬中,也有許多伴侶手牽手下葬 ,但都是一名男性和一名女性,摩德納墓穴中2人的關係仍是一個謎團。」他推測,死者可能是兄弟、表親或者同袍,由於同一區域內其他遺骸有創傷痕跡,顯示死前經歷暴力衝突,因此這一座墓穴也許是戰場墓地。

根據《衛報》,2人手牽手甚至擁抱下葬,並不是一件稀奇的事情,義大利北部曼圖阿省(Mantua)曾發掘出6000年前「瓦達洛(Valdaro)的戀人」,希臘、土耳其、羅馬尼亞跟西伯利亞也都有類似案例,但是上述遺骸全都是一男一女合葬。