73歲嬤健身練出超狂身材！2年甩27公斤「我不完美但我很努力」

▲Joan MacDonald常在instagram上分享健身前後的對比圖。（圖／翻攝自inatagram／trainwithjoan）

實習記者崔子柔／綜合報導

所謂「只有懶女人沒有醜女人」！加拿大73歲的婆婆喬安（Joan MacDonald）曾重達200磅（約91公斤），豐腴的身材讓她飽受關節炎、高血壓及胃酸倒流等疾病困擾。為了改善身體狀況，2年前在女兒的健身指導下，每週運動5天，成功甩掉60磅（約27公斤），健康狀況也明顯改善。喬安在IG開設專頁分享減重心路歷程，並繼續進行重訓來維持體態，現在她已經是個有著健美身材的超級阿嬤！

綜合媒體報導，喬安從2017年1月開始，跟著健美模特兒的女兒蜜雪兒（Michelle MacDonald）一起做運動，每個星期健身5次。為了避免受傷，每次運動前喬安都會先做5分鐘的有氧運動來熱身，再做10分鐘關節運動，並先完成輕量運動後再進行重訓提升心率，最後花10至15分鐘拉筋。

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▼舉重、重訓、掌上壓、深蹲等動作都難不倒她。（圖／翻攝自inatagram／trainwithjoan）

Joan MacDonald（@trainwithjoan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 9 日 上午 4:00 張貼

除了健身運動，喬安也按照蜜雪兒的菜單控制飲食，主要根據PCF比例（蛋白質、碳水化合物、脂肪）控管飲食，這一切很不輕鬆，「頭兩餐沒有問題，後來就忍不住開始吃自己想吃的食物，但我沒有暴飲暴食，很多時候也吃不飽」。

►我沒有遲到，是時間遲到了！



老而彌堅的喬安在IG上開設帳號，並上傳自己運動、訓練的影像，除了記錄自己的健身過程，也想要藉此鼓勵其他也有目標的人。IG主頁上就提到，「你無法讓時間倒轉，但你可以重新為它上發條！我的故事可以是任何人的故事，我在70多歲的年紀減掉27公斤，你也可以！」喬安坦言有時也會想放棄，「我會想，我都這個年紀了，根本不需要27吋腰」，不過看到自己減肥前後的對比照，覺得跨越難關是一種成就感，「我不完美，但我真的很努力，所以我現在仍在學習。」

▼現在的喬安過得非常快活自信。（圖／翻攝自inatagram／trainwithjoan）

Joan MacDonald（@trainwithjoan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 31 日 上午 7:03 張貼