兒子出生「連休13個月陪產假」　日男遭公司調職氣炸：賠償125萬！

▲日本男子感覺自己被公司霸凌。（示意圖／pakutaso）

記者林瑩真／編譯

日本法律規定，男女生下孩子後皆可有一年假期，然而2017年僅5%日本父親確實休了陪產假。東京一名38歲男子就控告雇主，在他休陪產假期間多次騷擾，等他復工又調職，根本是職場霸凌。

綜合日媒報導，該名男子任職於運動服裝製造商Asics，2015年他的第一個兒子出生，於是他請了6週的假，之後兒子2歲生日時，則請了13個月的假，「這對我來說是自然的選擇，我想要照顧我的兒子、見證他的成長，也想保護我的妻子不要罹患產後憂鬱症」。

請繼續往下閱讀...

不過，等到男子復工後，卻發現自己被調職到子公司的倉庫做體力活，導致他的肩膀受傷，即使之後換回辦公室工作，但卻要負責研究殘疾人的工作權利、翻譯公司規定等、他沒有經驗更無專業知識的工作。

直到他第二個兒子出生，他仍然請了13個月的陪產假，再次復工時，工作的艱難環境並沒有改變，讓他懷疑自己遭受職場霸凌，於是決定提告。他的代理律師佐山直人表示，男子希望回到原本工作崗位，並要公司賠償440萬日圓（約新台幣125萬元）。

對此，Asics否認所有指控，聲明指出，公司一直與男子談判，但沒能達到共識，也為此感到遺憾，會在法庭上澄清事實。報導指出，男子不願透露姓名，而Asics公司也致力於實現日本政府規定的13%陪產假標準，公司內部約有8%男性員工享有應有的假期。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以