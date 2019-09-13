78歲老人出任IT大臣「個人網站壞數月」　日本人羨慕台灣：唐鳳IT天才

▲日本內閣的科學技術IT大臣竹本直一。（圖／翻攝自推特／NaokazuTakemoto）

記者林瑩真／編譯

日本新內閣日前出爐，其中，高齡78歲的竹本直一出任科學技術IT大臣，但卻遭到日本國民質疑能力，因為他自己的官網早已壞了數月。另外，前《日本BuzzFeed》總編輯古田大輔就表示非常羨慕台灣，找來才38歲的IT天才唐鳳負責數位產業。

據日本《每日新聞》報導，日本人質疑，竹本直一「高齡」跟不上科技產業的快速變化，若說能力，看竹本直一個人官網都還在故障狀態，數個月都無法順利登入，連他正式擔任IT大臣，官網仍然還沒修好。

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對此，竹本直一則回應，官網是因為管理公司被鎖住，因此無法順利登入，目前已經請官網的管理公司盡快協助，同時強調自己仍有推特可以發送消息。但此話仍然不被日本人諒解，批評IT大臣的職位根本是「政治酬庸」，首相安倍晉三也不重視日本IT產業的發展。

古田大輔就說，竹本直一的能力僅僅是「可上網發文」的程度，反觀台灣，卻是由IT天才唐鳳擔任行政院政務委員，專門負責數位產業，實在令人羨慕。日本網友則推薦現任議員山田太郎，既懂動漫電玩產業，又會運用社群媒體力拼選舉，這才是IT大臣的不二人選。