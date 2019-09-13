民主黨第3場辯論貿易問題抨擊川普　台裔楊安澤發言時間最短

▲民主黨第三場辯論。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

10名爭取2020民主黨總統參選人提名的人士，當地時間12日晚間7時於德州休士頓展開辯論，其中備受關注的前美國副總統拜登（Joe Biden）、麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）、佛州參議員桑德斯（Bernie Sanders）都互相較勁。《美聯社》（AP）指出，這場辯論比前兩場更激烈，也是主要候選人首次同台辯論。

除了拜登、華倫與桑德斯，此次參與辯論的還有加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）、印第安納州南灣市長布塔加智（Pete Buttigieg）、台裔企業家楊安澤（Andrew Yang）、紐澤西州參議員布克（Cory Booker）、前眾議員歐洛克（Beto O’Rourke）、明尼蘇達州參議員克羅布徹（Amy Klobuchar）、前住房與城市發展部長卡斯楚（Julián Castro）。

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《美聯社》報導，拜登態度強勢，捍衛自己的醫療政策，試圖挫敗華倫與桑德斯。這場民主黨第3場辯論在南德州大學（Texas Southern University）舉行，被視為民主黨內部到底誰能與現任總統川普較勁；川普在巴爾的摩談到辯論時，則預測最後的民主黨候選人可能是拜登、華倫或桑德斯。

▲拜登與華倫談話。（圖／路透）

《紐約時報》報導，民主黨人就貿易以及與中國的問題抨擊川普。楊安澤說，「我不會在第一天就廢除關稅，但我會讓中國知道，我們必須達成一項協議。」不過，只有華倫談論的貿易政策比較具體。

截至當地時間晚間9時11分，華倫的總發言時間最長有14分鐘，拜登、桑德斯則分別為13與11分鐘，至於發言時間最短的目前則是楊安澤，僅有近7分鐘。