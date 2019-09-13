革職波頓後…川普表態今年願會晤金正恩　聯合國大會見文在寅

▲北韓領導人金正恩與美國總統川普的關係時好時壞。（圖／朝中社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普10日宣布撤換白宮國安顧問波頓（John Bolton），驚動華府政界人士；他12日告訴記者，今年稍晚願意與北韓領導人金正恩會晤，恢復無核化談判。此外，南韓青瓦台13日表示，南韓總統文在寅與川普預計本月底於聯合國大會舉行會談。

《路透社》報導，政策分析人士認為，川普革職鷹派波頓的舉動，可能有助美國重啟會談，但要讓北韓放棄核武，對於美方來說其實不會變得更容易。川普12日表示，他願意今年稍晚時刻與金正恩恢復無核化談判；北韓9日才表態有意在本月底重啟與美國的會談。

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《韓聯社》報導，青瓦台發言人高旼廷13日表示，文在寅將於22日到26日訪問美國紐約，出席第74屆聯合國大會期間，與川普舉行會談；雙方還在協調確切日期。

川金二會今年2月在越南河內破局，不過兩人6月在兩韓交界非軍事區（DMZ）握手會面時，又同意重啟會談。北韓多次呼籲美國放寬制裁，警告結束彼此來往，除非華府採取不同的態度。

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