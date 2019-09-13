幫陌生童買蛋糕　父親留心碎卡片：今天是女兒1歲生日…她出生8天夭折

▲陌生男子替特製生日蛋糕買單。（圖／翻攝自Facebook／LÉÁ NÍ BHRÍAÍN）



記者張方瑀／綜合報導

來自北愛爾蘭的布里安（Léá Ní Bhríaín）日前到麵包店拿訂做的生日蛋糕時，沒想到已經有人幫忙付錢了。原來是一位失去女兒的男子，發現這個特別訂製給女孩的蛋糕，決定把蛋糕當作送給去世女兒的禮物，因為他再也沒有機會這樣做。布里安感動地將這名先生留下的卡片po上臉書，希望網友可以幫忙找到這名父親。

布里安說，她9日下午到麵包店拿幫姪女訂做的佩佩豬生日蛋糕，結果店員卻跟她說，當天早上有一名男子看到這個蛋糕後，堅持要替這個蛋糕買單，原因是這名男子的女兒僅出生8天就夭折，他連一次生日都沒替女兒慶祝，未來也沒機會了，所以決定把祝福送給其他人。

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▲留下署名漢娜父親的生日卡片。（圖／翻攝自Facebook／LÉÁ NÍ BHRÍAÍN）



這名男子留下一張生日卡片，上面寫著，「親愛的生日女孩，為了紀念我女兒的一歲生日，我替你買了個蛋糕，我今天沒辦法幫我女兒買一個專屬於她的蛋糕，但我希望你會喜歡，祝你生日快樂。」並署名漢娜的爸爸。布里安表示，她當下完全無法想像這位父親，是如何在女兒生日這天傷心地離開麵包店，所以布里安希望能找到這名男子，親自向他道謝。

布里安將蛋糕和卡片的照片po上臉書，希望網友可以幫忙她，「他為別人的孩子做了如此慷慨、善良的舉動，我們真的希望可以回報這位了不起的父親，所以希望大家可以幫我把照片分享出去。」截至目前分享數已經超過8500次。

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