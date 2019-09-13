女大生創作「鹹蛋佛祖超人」激怒保守派　遭逼下跪道歉：佛祖是我的超級英雄

▲女大生創作「佛祖鹹蛋超人」激怒保守派。（圖／翻攝自ch3thailand）



實習記者賴韻如／綜合報導

泰國呵叻皇家師範大學（Nakhon Ratchasima Rajabhat University）的一名女大生，近日公開展出了結合佛祖以及日本動漫角色「鹹蛋超人」的畫作，卻因此激怒保守派人士，作品隨即遭撤下。不過，許多當地藝術家則力挺女大生，認為其作品反映了年輕世代對於佛祖的看法，非常有勇氣。

據《曼谷郵報》報導，這名女大生一共畫了4幅「鹹蛋佛祖超人」作品，有2幅於上週在呵叻的百貨公司展出。由於佛教是泰國社會的重要傳統之一，不少佛教徒批評這樣的創作非常不恰當，還有國會議員認為該女大生的畫作是在「褻瀆佛祖」，更有人到警局指控她破壞佛祖形象，而主辦單位也隨即將此具爭議性的畫作撤下。

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▲▼女大生認為佛祖是超級英雄。（圖／翻攝自ch3thailand）



報導中指出，女大生7日在呵叻皇家師範大學副院長塔瓦（Thawat Trachu）以及呵叻府首長維傳（Wichian Chanthranothai）的陪同下，前往拜訪阿叻府首席僧侶Phra Thepseemaporn表示歉意。女大生強調自己並無冒犯佛祖之意，「我從小就接觸佛教，在我心目中，一直都認為佛祖是超級英雄，能夠在任何事中保持冷靜，保護人類且不受邪惡影響，所以才會將年輕人心目中也認為是英雄的鹹蛋超人結合起來。」

首席僧侶Phra Thepseemaporn則表示，希望她日後創作能夠多加考量，因為與宗教相關的議題都相當敏感，且會影響大多數教徒的觀感。呵叻府首長維傳也下令，所有院校在公開展示學生作品前，都必須加強審查。

▲女大生在副院長及首長陪同下道歉。（圖／翻攝自ch3thailand）



這次風波也引來泰國當地著名藝術家以及佛教教徒許龍才（Chalermchai Kositpipat）出面聲援，他表示，「很多年輕人都能畫出完美的佛祖畫作，但又有幾個人能夠跳出框架，大膽創作？這位女大生勇敢表現出自己的創造力，代表了年輕一代對於佛祖的思想，他們總是受到責備，導致不敢再去嘗試新的事、物。」

另外，《曼谷郵報》專欄作家阿緹雅（Atiya Achakulwisut）也於10日撰文寫道，「這件事反映了那些保守派的不確定性以及不安全感，他們害怕跳脫傳統，對於嘗試新事物感到恐懼。」阿緹雅說，「鹹蛋佛祖超人」是一件藝術品，女大生用自己的創造力表達了對佛祖的看法，她沒有強迫任何人去欣賞她的畫作，如果不喜歡可以不要看，為什麼她需要為自己的藝術品道歉？