猶太少女魂斷納粹槍下…親筆日記鎖保險箱70年　妹妹淚訴：痛苦到不敢翻

▲波蘭猶太少女蕾妮亞斯（Renia Spiegel）。（圖／翻攝自Renia Spiegel Foundation）



記者張方瑀／綜合報導

1942年7月，波蘭猶太少女蕾妮亞斯（Renia Spiegel）被德國納粹發現躲在閣樓裡，下一秒立刻被拖出來槍斃，年僅18歲的她僅留下一本寫了整整3年的日記，裡面記錄著戰爭的殘酷，以及猶太人被迫害的痛苦。戰後日記輾轉被交到倖存的家人手上，但他們卻不敢再次面對傷痛，決定將這本日記鎖進保險庫，直到2012年，蕾妮亞斯的姪女才發現這本日記，決定將它譯成英文出版，讓全世界記住這個慘痛的教訓。

第二次世界大戰爆發時，蕾妮亞斯住在波蘭東南部普熱梅希爾市（Przemysl），這個地方在納粹入侵以前，一直都在蘇聯的控制之下。蕾妮亞斯從1939年開始撰寫日記，當年她才15歲，長達700多頁的日記記錄著她如何躲避炸彈攻擊、猶太人如何被迫害等所有戰爭的殘酷，而當時蕾妮亞斯母親與姊姊伊莉莎白（Elizabeth）住在德國，她每頁日記的結尾都寫著希望上帝跟媽媽能夠救她。

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▲蕾妮亞斯的日記厚達700頁。（圖／翻攝自Renia Spiegel Foundation）



正值青春期的蕾妮亞斯，也在日記裡記錄了她與初戀男友施瓦澤爾（Zygmunt Schwarzer）的戀情，寫著他們相處的點點滴滴，寫著兩人第一次接吻的羞澀，施瓦澤爾也成了這本日記結局的作者。1942年7月，躲在閣樓裡的蕾妮亞斯被納粹發現，當場槍斃，在這之前她將最珍貴的日記交給施瓦澤爾，施瓦澤爾也在日記的最後一頁心痛地寫下，「三槍！三個仁！我只能聽到槍聲。」

施瓦澤爾被抓進最大的奧斯威辛（Auschwitz）集中營，為了保護日記的安全，他先將日記轉託給其他人。最後施瓦澤爾平安活了下來，搬到美國後，開始努力尋找蕾妮亞斯的母親與姊姊，最終成功將日記轉交給他們。由於日記內容太過沉重，她們始終沒有閱讀，甚至是翻開它的勇氣，所以就把日記鎖進了銀行的保險庫裡。

▲共有110多萬名猶太人在奧斯威辛集中營喪生（圖／記者譚志東攝）



2012年，伊莉莎白的女兒貝拉克（Alexandra Bellak）才發現了這本塵封70年的日記。貝拉克說，這段記憶對她的家人來說太痛苦了，她們甚至改掉了原來的名字，也沒有讓貝拉克學習波蘭語，「但我想了解我的過去、我的傳統，還有這位素未謀面的阿姨，我的中間名就是來自於她。」

貝拉克表示，隨著反猶太主義、民族主義、白人至上主義在近年不斷被提起，她認為有必要讓全世界的人了解戰爭的殘酷，記起種族屠殺的血腥歷史，「我了解這本日記的成熟度與深度，任何人讀它都會感到心碎。」

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這本書時常被與《安妮的日記》相比，不過安妮（Anne Frank）年紀比蕾妮亞斯小了3歲，書寫的心境與角度自然也不太相同。知名作家舒爾曼（Robin Shulman）也指出，安妮從戰爭開打即躲入密室，蕾妮亞斯則是直接經歷了戰事，「從不同的作品，透過第一手資料理解大屠殺，如此衝擊的力量是無可比擬的。」

二次大戰期間，共有600萬名猶太人遭納粹屠殺，種族滅絕、清洗的行動在世人身上留下不可抹滅的傷痕。二戰發生後至今80年，德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）9月初出席在波蘭舉行的紀念儀式，請求波蘭原諒納粹德國當年的暴政，「我向在維隆（Wieluń）被攻擊的受害者鞠躬低頭，向德國暴政下的波蘭受害者致敬，而我請求寬恕。」

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