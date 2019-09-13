貿易談判倒數　川普鬆口：考慮和中國簽訂臨時協議

▲川普考慮簽訂臨時協議。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中美貿易談判將在10月初重新展開，美國總統川普表示，他考慮與中國達成一項臨時協議，儘管他並不喜歡這樣的決定。當外界質疑，川普對北京的態度是否改變時，白宮發言人則澄清，其實川普更希望可以達成全面性的協議。

川普12日接受媒體訪問時指出，他願考慮和中國簽署臨時性的協議，「如果要達成協議，那就來把它完成吧！很多人都在談論這個問題，我看到很多分析師說，我們正在處理一個比較簡單的臨時協議，但沒有簡單、困難的問題，而是有沒有協議的問題，我想我們會考慮。」

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不過白宮發言人迪爾（Judd Deere）澄清，川普對於中美貿易談判的態度並無改變，相較於臨時協議，他仍希望可以達成更全面性的完整協議。即便川普態度放軟，但讓美股開盤走高，但CNBC指出，有白宮官員對外宣稱，美國「絕對不會」考慮這樣的協議，讓美股又回吐部分漲幅。

第13輪中美貿易談判預計10月初在華盛頓登場，隨著貿易戰越演越烈，川普也持續淡化這場爭端對美國消費者的影響，並強調中國從關稅中受到的打擊比美國更大。CNBC表示，美國民眾對經濟成長放緩的擔憂逐漸增加，但川普希望藉由改變中國市場，盡可能在2020年大選前，兌現他的競選承諾。

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