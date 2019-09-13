巨乳娘想回歸正常胸圍　術後拆繃帶「驚見2顆碳化黑點」覆診還被切掉一顆！

▲泰國女子做縮胸手術，沒想到乳頭卻黑成木炭。（圖／翻攝自Snook下同）

記者陳亭伃／綜合報導

泰國一名28歲女子Aim（化名）日前因為認為自己胸部太大，在生完小孩後希望可以透過縮胸手術，減輕自己的負擔，沒想到在泰國一間整形外科診所進行手術後，竟然兩顆乳頭變成發黑的狀態，複診後醫師更沒有經過她的同意，擅自將她的乳頭切下，如今雙方各說各話，診所股東更挑釁「有本事就來告」。

綜合泰媒報導，Aim在曼谷的惠恭王區找到一間整形外科診所，希望可以透過手術將自己之前隆乳的胸部縮小，因為生產完的她感受到胸部大的不便。Aim經過多次爬文了解後決定交給該間診所，在討論後價錢為79000泰銖（約79000元台幣）後，診所人員表示，如果Aim願意幫忙宣傳則可以用7萬泰銖動手術，雖然價格比市面低，但Aim也不疑有他的直接敲手術日期。

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▲女子胸部變成兩坨焦黑的傷口，讓她相當崩潰。

Aim在手術後感覺過程相當快速但也沒有提出疑問，直到回家後Aim發現乳頭上面有已經黑掉的傷口，但當時詢問醫生卻得到回應「都是正常現象」，直到過了幾日Aim的胸部傷口開始變硬，她決定回去診所，醫生一拆開紗布後露出震驚的眼神，傻眼的看了一下助理，接著在紗布內放些生理食鹽水與藥片後再度將紗布蓋上，並要求她每三天就要發一次胸部的照片給醫師。

直到拆紗布當天，醫師要求Aim躺在手術床上，並且用毛巾蓋住她的視線，接著在胸部上注射藥物，Aim感覺到自己的傷口被拆開接著又縫合。不久後，Aim發現自己右邊的乳頭已經被切除，左邊胸部也變成奇怪的形狀，氣的當場求償50萬泰銖（約台幣50萬）。

診所股東態度相當惡劣的表示，Aim投訴過頭，甚至挑釁要去報案也可以，但最好也提出證據，最後Aim只能轉院到別的診所治療，醫生判定需要30萬泰銖的費用。

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