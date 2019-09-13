索羅門背叛將成真？跨黨派報告建議：10月1日就跟中國建交！只有一個中國

▲索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

台索關係是否生變，近日似乎就會有眉目。索羅門總理蘇嘉瓦瑞召開內閣會議，針對是否與台斷交、與中建交進行商議，報告中建議在9月中與中國建交，這樣就可趕在中國10月1日國慶、建國70周年之前，並提到若與中華民國終止外交關係，就完全符合「一個中國政策」增進中國、索羅門的雙邊關係。

根據《中央社》報導，在跨黨派的小組報告中約有20000字，其中建議索羅門政府在9月中之前與中國建交，正常化與中國關係，結束和台灣的外交關係，這樣即符合「一個中國政策的原則」，中國和索羅門若互設大使館，將能加強雙邊關係。

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據悉，索羅門總理共參考4份報告，其中民間團體較傾向與台繼續維持邦交，包括跨黨派小組報告、國會外交委員會報告、外交部及總理府的報告閱讀後才會斟酌決定。此外蘇嘉瓦瑞預計將到紐約參加聯合作大會，屆時將會會見美國副總統潘斯（Mike Pence），傳出中國「建議」可以在出訪前做出邦交決定，以免受到美國影響。

索羅門外交委員會預計，九月底前將繼續接受各方意見，並將10月底完成統整報告向國會提出。蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）4月上任後，將檢討對台邦交列為百日行動計畫的一部分，組成跨黨派小組拜訪萬那杜、斐濟、巴布亞紐幾內亞、薩摩亞、東加等中國在太平洋的友邦、也訪問中國，以了解與中國建交的利弊。

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