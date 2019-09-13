女兒好像亞洲人…白人夫驚妻「戴我綠帽？」　體外受孕成離婚關鍵：院方失誤

▲白人夫婦滿心期望迎接小孩，最後離婚收場。（圖／翻攝自twitter「Republicat」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一對白人夫婦日前正式對紐澤西州一家生育診所提告，因他們在2012年進行體外人工受孕，隔年生下來的卻是長著亞裔臉孔的女兒，2人為此引發爭執最終離婚。診所證實誤植了他人精子，被這對夫婦告上法院要求賠償；法官下令診所交出捐精者名單，協助女童找到生父。

綜合《紐約郵報》（The New York Post）、「CBS News」等外電報導，49歲的德魯（Drew Wasilewski）和47歲的克里斯汀娜（Kristina Koedderich），2012年花了50萬美元（約新台幣1540萬元）求子，在紐澤西州聖巴拿巴（Saint Barnabas）一間生殖醫學及科學研究所進行體外受孕（In vitro fertilisation，IVF），並在隔年生下一名女兒。儘管女兒剛出生6個月時，2人已經看出孩子有亞裔韻味，但因為他們很開心終於有了小孩，就沒把這當一回事。

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▲克里斯汀娜和德魯想要找出女兒的生父。（圖／翻攝自臉書「Kristina Koedderich」）

到了2014年，夫婦倆看女兒長得越來越像亞洲人，便在2015年進行基因鑑定，結果顯示德魯完全不可能是女兒的生父，機率是0％。起初院方告訴德魯，這種事絕無可能發生，在體外受孕的過程中也沒有犯下失誤，「我開始懷疑，是不是我的老婆戴我綠帽？到底是怎麼一回事？」同樣一頭霧水的克里斯汀娜無端被貼上不忠的標籤，讓她深深感到「真的很恐怖」。

事情急轉直下，德魯和克里斯汀娜甚至因此離婚，2人之後向法院提告要求院方賠償；起訴書中寫道，院方的疏忽導致夫妻婚姻破裂，「陷在極度的痛苦之中，創傷永遠無法平復，也失去了優質的生活。」

這對前夫妻的律師指出，女孩現在已經6歲了，德魯和克里斯汀娜依然很愛她，只是家庭關係已經變得非常敏感。2人為了女孩著想，希望知道生父是誰，並要院方交代是否有其他家庭也被捲入這樁烏龍，誤用了德魯的精子進行受孕。

法官8月下令院方交出和德魯同期使用人工受孕設施的捐精者名單，並要邱協尋女孩生父。院方則表示，會嚴肅地看待此事件，將徹查過失。