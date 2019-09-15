小凱老師：香水除了噴手腕、耳後，懂噴「頭頂」才是專家

▲噴灑香水是一種時尚態度。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

香民們早就跳脫男人只能噴男香的刻板印象，不少女生喜歡男香的優雅率性香調，也使得男香和中性香氛更受矚目，像是法國精品香水品牌Maison Francis Kurkdjian（MFK）即將上市的阿米香樹香精版，雖有推出男香和女香，但早已跳脫性別之分，給予消費者最個人化的選擇。

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▲小凱老師認為挑選香氛不該被性別限制。

隸屬於LVMH集團的法國香水MFK，今（9/12）舉辦阿米香樹香精版試香會，邀請到品牌之友-國際彩妝大師小凱老師分享他的香氛心得。他表示，香水不應該純粹由性別決定，香水能為自己增添本身缺發的調性或特質讓自己變得更有吸引力！

▲承襲著同系列淡香水買氣，預估男女香精也會大受好評。

現場男女展示人員分別噴上男女香，以行走時散發的香氣演繹這次主題「優雅的移動」，如法國人的優雅，展現獨有的隨性魅力，現場男展示人員噴上女香，亦突破大家對於男人只能噴男香的刻版印象，俏皮中帶著優雅。

▲阿米香樹香精版-女香，70ml，9.900元、阿米香樹香精版-男香，70ml，9,200元。

他也提到他使用香水的方法與習慣，除了大家熟知的手腕，噴灑在耳後或腳踝的動脈上可以讓香氣持久，隨著體溫的變化走路時也會散發出不同層次的香氣。台灣氣候潮濕，他也建議可以在聚餐後在頭頂噴灑一圈香水，延續一整天的愉悅香氣。

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