吃多、吃少都不好！營養師曝：減重成功取決於「早餐內容」

▲瘦身失敗原來都是因為錯誤的飲食習慣。（圖／Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

很多人瘦不下來都怪水腫、身體代謝差，這樣說也沒錯，根據美國醫療健康網站WebMD的資料，「代謝是食物轉化為能量的過程，新陳代謝快的人比那些新陳代謝較慢的人消耗卡路里更快。」也就是說代謝慢會拖垮減重速度，為了增加代謝力，吃入口的東西更重要了，想要瘦身有成，以下3件事情必須留意。

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慎選早餐內容

你早餐都吃什麼呢？大多數的人早上都選擇高碳水化合物和低蛋白質早餐，像是麵包、飯糰等，這些食物內含的蛋白質來修復在夜間自然分解的肌肉組織。為了啟動體內修復，早餐必須選擇足夠蛋白質食物，像是雞蛋、牛奶、豆類、堅果等食物。如果長時間吃錯早餐，則可能流失肌肉組織，使體內新陳代謝速度變慢。

吃得東西太少

節食並不能瘦身，只要一恢復進食，體重可能會翻倍。要知道吃得太少會減緩代謝力。當身體吸收太少食物，能量轉換不足，短時間內或許能瘦身見效，但長時間體內不足能量和營養，運作機制就會越來越慢，人也會感到沒有活力。

加工食品吃太多

新陳代謝是食物轉化為能量的過程，身體代謝力和瘦身速度成本比，而代謝力的快慢，則視乎你選擇入口的食物種類。食物原型會比加工食品來得好，像是蛋糕、餅乾、香腸等非常容易消化，長時間進食可能引發血糖問題。相反，原型食物即天然完整、未經加工精製的食物，身體會通過分解食物來獲取所需的能量和營養，消化時所需要消耗的熱量增加，也間接增加身體代謝。



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