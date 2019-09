小孩手賤按到開關！21歲正妹媽「頭卡死窗戶」掛車外窒息　送院8天亡

▲車窗示意圖。(圖/取自免費圖庫pexels)

記者黃心瑀/綜合報導

21歲的白俄羅斯女子尤里雅(Yulia Sharkom)8月31日時,獨自一人想要將2歲的女兒從半開的車窗裡抱出,沒想到小孩意外按下關閉車窗的按鈕,導致她脖子被車窗卡住後窒息;事發沒多久,她的老公發現被卡在車窗上的她,破窗將人救下時,尤里雅已經失去了知覺,在送醫8天後不幸身亡。

根據《太陽報》報導,這起離奇的事件發生在白俄羅斯的Staroe Selo村,事發當天,尤里雅正準備從車上把小孩抱出來,她將頭伸進半開的車窗時,小孩不小心按下關窗的按鈕,導致她的脖子被卡在車窗跟車框的中間,動彈不得。

請繼續往下閱讀...

尤里雅的丈夫阿爾圖(Artur)在下午4點半左右,發現老婆卡在車窗上而且失去意識,趕緊將車窗打破並且將「死氣沉沉的身體」放下,趕緊打電話叫救護車將人送到醫院。尤里雅到院後被檢查出有機械性窒息和創傷的跡象,因為窒息過久腦部也受到損傷,在事故發生的8天後不幸身亡。

報導中指出,尤里雅目前是兩個孩子的媽媽,並預計在近日度過她21歲的生日,沒想到卻發生悲劇,讓大家再也看不到她。目前當地警方正在釐清尤里雅死於車內的情況,整起案件仍在調查當中。

Mother is accidentally killed by her two-year-old girl https://t.co/d71ghnTb00