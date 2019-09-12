紐約時裝周／MJ懂女人盛裝打扮的開心　小馬哥蹬12公分高跟鞋鼓勵妳盡情做自己

▲MARC JACOBS是紐約時裝周落幕壓軸大秀。（影／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

紐約時裝周在台灣時間今天早晨正式劃下句話，MARC JACOBS（MJ）是壓軸大秀，誇張的立體澎裙、埋在立體花叢中的浮誇禮服，是設計師Marc Jacobs用誇張的語言，提醒人們不受拘束、享受盛裝打扮帶來的開心。

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▲MJ紐約時裝周發表的2020春夏系列，不少戲劇性超強的浮誇造型，但卻有設計師Marc Jacobs鼓勵女人勇於做自己的意義，享受漂亮打扮帶來的好心情。（圖／品牌提供）



紐約時間9月11日晚間辦秀，Marc Jacobs（暱稱：小馬哥）心境十分不同。18年前911前晚，MARC JACOBS辦秀場地選在碼頭，當時雙子星大樓的燈光仍在不遠處閃耀，秀後隔天Marc Jacobs一覺醒來，世界變天。這讓他有感而發，想用自己的設計能量，在911這天帶給紐約更多正能量。

▲模特兒們在後台就已經玩開，超模姊妹花吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）與貝拉哈蒂德（Bella Hadid）也都有走MJ春夏秀。（圖／品牌提供）



小馬哥穿著目測12公分的紅色短靴高跟鞋，搭配紅色西裝外套、黑黃交織圖騰的領巾與腰帶，用大膽且繽紛的裝扮，身體力行地傳達透過盛裝打扮，能為人帶來的愉悅感。

▲設計師小馬哥本身就是盡情穿搭的代表，常常在IG曬各種OOTD，享受打扮帶來的樂趣。（圖／品牌提供）



對辦秀頗有想法的小馬哥，曾操刀過多場令人印象深刻的秀場，包含幾季前入場需沒收手機、沒有音樂的秀場，這回他將秀場回歸最純粹的樣貌，位在公園大道軍械庫（Park Avenue Armory）的場地內，沒有過多華麗的佈置，乾淨又純粹，其中錯落擺放的各式各樣不同造型的白色座椅，讓人專心感受服裝設計的用心。

▲秀場回歸純粹，僅用各式各樣的白色座椅裝飾，同時當然也是秀場座位。（圖／品牌提供）



襯樂《Dream a Little Dream of Me》響起後，模特兒們集體從後台走出，齊步展示2020春夏系列的60套設計。或許光看圖片會讓人誤會這是謝幕時刻，實際上這是小馬哥的用心，用愉悅的方式給人歡樂Party感，緊接著ㄘ模特兒獨自上陣展示服裝的環節。

整場秀，模特兒們不用裝酷，擺出一張撲克臉，而是能面帶微笑，跟隨看秀的人一起感受漂亮衣服帶來的愉快心情；超模吉吉哈蒂德甚至光腳上陣，盡情做自己。人們能從設計上能感受一場穿越數十年的時空之旅，60年代的寬版洋裝、繽紛褲襪；80年代的率性女人，喇叭褲與西部牛仔帽，打破女人應該要溫柔婉約的刻板印象。

▲浮誇的禮服、率性的西部風格，這場秀就像時裝史一般，讓人快速回顧過去經典。（圖／品牌提供）



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打破性別藩籬的界線，不止帥氣西部風情，包含煙裝女人，致敬男士三件式西裝，刷上繽紛的色彩，讓女人穿西裝展現剛毅堅強的面貌。秀上更從設計注入許多華麗派對感，金屬質感的面料，從頭閃到腳，誇張的視覺效果，讓人真的能一秒感受服裝所帶來的過人魅力。

▲煙裝風格、華麗禮服，也是年代代表。（圖／品牌提供）

ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 12 日 上午 6:54 張貼