半年全美關700間！Forever 21否認破產謠言：有意繼續經營店家

▲Forever 21曾風靡一時。（圖／記者張一中攝）



記者邱茀濱／綜合報導

美國快時尚品牌「Forever 21」日前被傳出計劃於本週日（15日）申請破產保護。不過，破產傳言很快就遭到否認，「Forever 21」發聲明稱公司將繼續經營絕大多數的美國商店，以及少量的國際商店。

據《彭博社》此前報導，「Forever 21」近日向顧問團隊討論，想要重組多年來的部門債務，以提高資金流動性，然而該公司卻已經停止與可以借貸的銀行進行談判，導致無法融資，僅管目前還有其他替代方案，但內部研討後最終仍決定將目標轉向申請破產保護，希望藉此能撤銷掉未獲利的店家，並順利進行債務重組。

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然而，《華爾街日報》援引美國諮詢機構BDO USA LLP的報告指出，「Forever 21」今年上半年在美國關閉了700多家門店，這一數字超過了其2018年全年的關店數。報導引述消息人士說，該公司計劃於本週日申請破產。

不過，「Forever 21」隨即跳出澄清，報告不準確，並沒有計劃於15日申請破產，「我們商店是開放的，並有意繼續經營大多數的美國商店，以及少量的國際商店。」