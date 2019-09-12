紐約時裝周／謝金燕「黑絲襪辣腿」看MK　網酸動刀：臉回不去

▲MICHAEL KORS在紐約時裝周發表2020春季系列大秀，台灣女星謝金燕也受邀到場看秀。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

紐約時裝周今天正式落幕，美國時尚品牌MICHAEL KORS（MK）在最後一日登場，台灣女星「姐姐」謝金燕也受邀到場看秀，別於昨天釋出辣翻的紐約街拍照，觀秀造型她選穿2019秋冬系列的水晶拼接羽毛袖西裝，一雙能與秀場180公分長腿模特較勁的美腿，更是網友熱議焦點，被誇「腿比麻豆細」、「麻豆腿等級」。

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▲謝金燕一雙美腿被注意，被讚比秀場Model腿更美。（圖／品牌提供）



只不過，也有大批網友認為「姐姐」強勢進攻時尚圈後，「長得不是原來的姐姐，是一個全新的人」，也有網友直白點出「名字改一改根本沒人知道他是誰」、「臉回不去了」。雖然如此，但也有一派網友認為，即使是全新的姐姐，但照樣很美。

▲謝金燕紐約街拍照辣翻被熱議，隨後觀秀造型曝光後，臉被網友指出有微調，靠臉蛋認不出來。（圖／品牌提供）



全新的姐姐、大中華區代言人《琅琊榜》中的「小飛流」吳磊、大陸區代言人宋祖兒、巨星妮可基嫚（Nicole Kidman）等人全都是秀場頭排嘉賓，正式坐定後，隨著秀場響起《美國派》經典旋律，大秀宣告正式開始。

▲「小飛流」吳磊是大中華區代言人。（圖／品牌提供）



▲巨星妮可基嫚。（圖／品牌提供）



▲（左起）妮可基嫚與凱特哈德森（Kate Hudson）坐在一起。（圖／品牌提供）



飄逸的風衣、短版上衣配襯衫、寬鬆西裝褲配草編厚底鞋；雙排釦百褶裙洋裝，可以發現設計師Michael Kors在2020春季系列用貴族學院風格開場。別於兩季前，2019春夏充滿Love＆Peace的愛與關懷，本季在第5套就出現HATE寬鬆針織衫，帶有一丁點厭世感，讓人看了會心一笑。

▲春季系列中，貴族學院風格是一大重點，中規中矩的氣質，帶有優雅韻味。（圖／品牌提供）



▲第5套出現HATE（討厭）標語針織衫，一丁點厭世感，讓在紐約忙碌於各個秀場之間的人，看了絕對會心一笑。（圖／品牌提供）



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無所不在的船錨圖案、條紋與海軍藍色系，形塑隨興悠閒的春夏步伐；波卡圓點、水果圖騰，成為洋裝上顯眼的主題，彰顯本季重現1940年代浪漫復古風潮的主軸；金屬色系的華麗派對風格，強調女性化輪廓的束腰與墊肩，以及荷葉邊元素，完美詮釋出40年代女人婀娜多姿的面貌。

▲以海軍藍為主調，船錨圖案為主角，輔以大量的條紋與雙排釦元素，形塑春夏海軍時尚。（圖／品牌提供）



▲波卡圓點強調復古風情。（圖／品牌提供）



▲荷葉邊元素讓女人舉手投足多了幾分浪漫。（圖／品牌提供）

▲超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）壓軸上陣，穿的就是有金屬光澤的禮服，復古風格的斜肩剪裁與抓皺，渾身飄華麗感。（圖／品牌提供）