白人夫妻花1546萬做試管「生下亞洲女兒」　怒告診所「搞錯精子」害離婚

▲一對白人夫妻做試管療程,竟產下亞洲寶寶。(示意圖/取自免費圖庫PIXABAY)

記者吳美依/綜合外電報導

美國紐澤西州一對白人夫妻德魯(Drew Wasilewski)和克里斯蒂娜(Kristina Koedderich)於2012年到聖巴納巴斯(Saint Barnabas)的生殖醫學與科學研究所(IRMS)接受治療,花費50萬美金(約為新台幣1546萬元)接受試管療程,卻生下具有亞洲血統的女兒,2015年的DNA更顯示小孩生父另有其人,他們甚至因此離婚,氣得控告診所。

White couple stunned after mum gives birth to Asian daughter after IVF mix-up https://t.co/DszxVmOhB0 pic.twitter.com/wUBkexvCMx

父母發現女兒長大後「亞洲人的特徵」越來越明顯,還擁有東南亞血統具有的血液相關疾病,簡直嚇壞了。辯護律師馬齊向《紐約時報》表示,家長和小孩2015年進行DNA測試,發現49歲德魯是生父的可能性「只有0%」,甚至因此離婚了,「他們非常深愛女兒,但這真的是一個非常敏感又有高壓的情況。」

德魯與克里斯蒂娜控訴診所,因醫療疏失造成婚姻破碎,導致「劇烈痛苦、折磨、永久傷害與失能,失去享受生活品質的機會」,尋求「龐大損失賠償」。根據法庭文件,這一名母親表示,前夫得知DNA結果時當場哭了,「我也哭了,隔天打電話給IRMS,詢問『有可能嗎?』這真的有可能嗎?」

White couple gave birth to Asian daughter after fertility clinic mishap https://t.co/DaCtM04QOH pic.twitter.com/QIKYssYv6V

根據《鏡報》報導,這一對父母希望得知德魯的精子是否被誤用在其他療程,也想要了解女兒的基因歷史,以免孩子長大後想要尋找生父。高等法院法官萊諾特(Keith Lynott)於8月裁定,診所必須交出德魯與克里斯蒂娜就診時的捐精名單。

IRMS發言人托羅遜(Ronn Torossian)表示,正在徹底調查這一起事件,「我們療程的正當與完整性至關重要,將會非常認真看待這件事。」他說,近期的法律命令「潛在地影響到直接當事人以外更廣泛的人們。」