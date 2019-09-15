自殺式單身必中！4種「約會恐懼症」把所有異性都當成前任

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

不知道你是否有這種感覺，單身一段時間之後，連如何與異性約會都成為難題，一碰面就瀰漫尷尬氣氛，造成無奈的單身循環，以下這些場景或許是你的最佳寫照。

# 輕微肢體接觸就僵硬

互有好感的兩人約會本來是一件正常不過的事情，不過一切溝通順暢時，他只是輕微的碰了你一下，你就瞬間石化，再怎麼努力告訴自己不要臉紅尷尬，卻已經為時已晚，被對方感受到僵硬的氣氛，雙方立刻越推越遠。其實這一切都是因為太久沒戀愛，誤把異性都當成前男友一樣的存在。其實只要看成是朋友的接觸，便會順暢許多。

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# 一個人怕孤獨，兩個人怕辜負

很多單身已久的人，其實不是習慣孤獨，而是學不會怎麼再進入戀愛。就算眼前出現一個心儀對象，也會突然間冒出一堆選項，工作未來等門檻，讓愛情的目標停擺下來。或許是因為我們寧願忍受孤獨，也不希望再次被辜負。其實長大後都會羨慕小時候的愛情，僅僅喜歡就在一起，而不是一堆阻礙的要求。

# 傳達錯誤訊息

兩個人出來約會，一舉一動和眼神傳遞，都是暗示好感度和接下來的發展。有些人總是會弄巧成拙，即使喜歡對方，語言上也會錯意。就好比對方想幫你做一點事情，你一下子拒絕，雖然是出於客氣和獨立，不過這對於兩人發展可是一點好處都沒有，適時互相幫忙才會有所進展。難怪有句話說，單身久了的女生一定很獨立。

# 行為舉止不像自己

雖然初次約會都要偽裝自己一下，不過太不像自己絕對不好。因為看了太多約會守則，把自己刻畫成標準女孩，殊不知這樣便失去了自己的特色，其實「做自己」這件事也需要學習，才會在遇到心儀對象時，讓他喜歡的是真實的你。

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