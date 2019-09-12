王麗雅套UGG雪靴增高　預約雪季旅行

▲王麗雅穿UGG雪靴，激起規劃雪季旅行的衝動。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

名模王麗雅今出席美國時尚生活品牌UGG秋冬發表會，穿上招牌雪靴，立刻動念計畫一趟雪季旅行，另一種選擇是可以到美國等比較冷的海域，上岸後可以換上品牌的羊毛鞋保暖，為了那個畫面，可以列入她的旅行清單，除了好看、保暖，她的新發現是「鞋子好輕｣！

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▲王麗雅穿UGG雪靴搭小包很俏麗。（圖／品牌提供，以下同）

UGG經典靴型今年秋冬再進化，推出黑色帶扣裝飾鞋面與腳踝的Boom Buckle系列，搭配加厚大底，穿上有增高效果讓視覺比例看來更好；Fluff Punk踝靴同樣再鞋面做文章，為帶扣裹上羊毛，風格更俏皮。

▲Boom Buckle系列短靴（左）8,800元，Fluff Punk系列踝靴7,800元。

被王麗雅點名列入心動清單的是MONTARA極地靴，內裡為1公分羊毛鞋墊，交叉線條設計的鞋面為防水材質，搭配防滑膠底，可安心走在雪地上，並可抵禦零下32度的低溫；若沒有功能性需求，單純想要一雙時髦好穿的休閒鞋，Fashion Baby系列結合麂皮、漆皮與透氣網布的Pop Puk亮色鞋是最佳選擇。

▲適合雪地穿的MONTARA極地靴（左）7,200元，FELTON男士極地靴9,500元。

而毛茸茸的Fuzz Yeah羊毛拖鞋與Fluff Yeah涼鞋，引起不少女性讚「好可愛｣，尤其是豹紋與塗鴉款涼鞋，在秋冬穿搭中格外亮眼。UGG也為小女孩打造休閒鞋與暖呼呼的雪靴，同樣卡哇伊。



▲Fluff Yeah豹紋涼鞋（左）5,800元，粉色大童高筒雪靴6,500元。