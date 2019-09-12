農村小牛誕生驚見「恐怖小丑臉」　上吊牛眼…村民當場嚇到手抖狂拍！

▲阿根廷驚見小丑臉的牛。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

阿根廷一處偏僻村莊，過去以供奉牛神為主，然而最近卻出現一段當的影片，因為一隻「帶有小丑臉」的小牛剛出生，恐怖的外型讓所有的村民當場嚇壞，不僅臉部五官逼近人類，甚至連毛都呈現白色，但最後小牛因為無法承受頭部的重量，體力不支死亡。

根據英國《太陽報》報導，位於阿根廷北部的小村莊以牧牛為主，當地人對於牛帶有相當尊敬的心態，然而日前一頭小牛被分娩出來後，樣貌卻嚇壞在場的所有人。因為這頭小牛的臉部竟然被白色的毛覆蓋，原本應該要無辜的牛眼，竟然變成往上吊的「人類倒吊眼」，甚至連嘴型也變成像塗口紅的小丑一般。

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當地專家表示，小牛躺在草地上不久後就死亡，明顯頭骨畸形，像是一張恐怖的人臉盯著拍攝的手機。遺傳學專家夢納果（Nicolas Magnago）表示，這是一個相當罕見的基因突變，可能來自外在或是內在的自發突變，改變了牠的基因順序。

這隻畸形小牛的影片被傳到網路後，立刻引發網友熱烈討論，「這樣的五官真的看得毛骨悚然！」、「當地人應該會認為是神明轉世」、「那雙眼睛看得令人發毛」、「這根本是戴著小丑面具的牛」